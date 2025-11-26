Homenajearán la vida y obra de Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones
El 3 de diciembre a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, se realizará un homenaje a la vida y la obra de Jorge Méndez, en una jornada abierta a toda la comunidad. El evento, con entrada libre y gratuita, es organizado por el Gobierno de Entre Ríos y contará con presentaciones musicales en vivo de Ernesto Méndez, el dúo María Luz Erázun–Ramiro Matteoda y el Conjunto Itaý. La conducción estará a cargo de Santiago Miguel Rinaldi.
Durante la ceremonia se entregará una distinción a los allegados del artista y se proyectará un material audiovisual que repasará su trayectoria. Méndez es autor de clásicos del cancionero entrerriano como Canción de Puerto Sánchez, Canción del Jornalero y Puentecito de la Picada, obras que marcaron a generaciones y siguen formando parte de la identidad musical de la región.
Los artistas invitados
Ernesto Méndez. Nacido en Paraná, posee una destacada trayectoria como compositor y arreglador. Participó en festivales de Argentina, Brasil, Uruguay, Reino Unido y Alemania, y actuó en escenarios de relevancia internacional como el Royal Festival Hall de Londres, el Centro de Estudios Iberoamericanos de Berlín y el Teatro Colón de Buenos Aires. Es hijo de Jorge Méndez.
María Luz Erázun – Ramiro Matteoda. Este dúo musical lleva más de diez años de trayectoria interpretando obras del litoral. Se han presentado en escenarios como Tecnópolis, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el Festival Nacional del Chamamé de Federal, la Fiesta Nacional del Chamamé de Corrientes y el Festival de Cosquín, además de realizar presentaciones en Chile y Uruguay.
Conjunto Itaý. Formado en Concepción del Uruguay, cuenta con 25 años de trayectoria y cinco discos editados. Su propuesta rescata la identidad de la música litoraleña y la tradición chamamecera de la región, consolidándose como referentes culturales del litoral.