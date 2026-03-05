Homenaje al Inter Miami por el título en la MLS: Lionel Messi en la Casa Blanca con Donald Trump
“Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami… y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!”, fue la bienvenida que le brindó el máximo mandatario estadounidense, quien recibió una pelota firmada por el capitán argentino y una camiseta rosa del Inter Miami con el dorsal 47. Ese número se refiere a que Donald Trump es el 47º presidente de los Estados Unidos de América.
La invitación al equipo propiedad de David Beckham —que no participó del encuentro por encontrarse en Europa en el desfile de moda de su esposa, según informó CNN— responde a una tradición institucional de la presidencia estadounidense. Cada año, la Casa Blanca recibe a distintos equipos campeones en diversas disciplinas profesionales y universitarias, y este evento se encuadra en esa costumbre de la administración Trump durante su segundo mandato.
“Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”, valoró Trump, quien además bromeó con que su hijo es fanático de Messi y de Cristiano Ronaldo. “Es un gran admirador tuyo. Aunque también es admirador de Ronaldo. Cristiano, es genial, tú también eres genial. A la gente le encanta lo que haces y lo haces muy bien. Es un honor para nosotros y para toda la Casa Blanca tenerte aquí”, enfatizó.
Donald Trump: “It’s my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before: welcome to the White House, Lionel Messi!”
— We Are Messi (@WeAreMessi) March 5, 2026
El presidente de los Estados Unidos también elogió el trabajo de Javier Mascherano, a quien calificó de “fenomenal entrenador” y mencionó los buenos aportes en la temporada de Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Otro momento destacado del evento fue cuando Trump pidió una opinión de los presentes en la sala al consultarles sobre quién es el mejor de la historia: “No lo sé. Puede que seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Él o Pelé?”. Todos respondieron: “’¡Messi!’”.
.@POTUS: Who’s better Messi or Pele??pic.twitter.com/EGazRNfzAx
— Trump War Room (@TrumpWarRoom) March 5, 2026
La participación de Messi en el evento multiplicó el interés mundial de la cita, ya que en la previa no se sabía a ciencia cierta si el rosarino iba a decir presente. El viaje del Inter Miami a Washington también responde a los motivos deportivos: el próximo sábado se enfrentará al DC United por la tercera jornada de la MLS en la capital estadounidense desde las 18:30 (hora argentina).
A inicios de 2025, Lionel Messi recibió una invitación a la Casa Blanca después de ser condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del presidente Joe Biden, algo que lo convirtió en el primer argentino y futbolista varón en recibir el máximo honor civil de los Estados Unidos. En aquella ocasión, en la que también fueron reconocidas otras 18 personalidades de diversos ámbitos, el astro argentino se ausentó al evento con previo aviso.
El rosarino recibió la grata noticia en los últimos días de diciembre, pero unos compromisos ineludibles pautados con anterioridad en su agenda le impidieron organizar el viaje para estar presente en el evento. “Es un profundo honor haber sido distinguido con este reconocimiento (…). Es un privilegio enorme y estoy profundamente agradecido por ello (…). Lamentablemente, tengo un compromiso previo y no podré asistir a la ceremonia en la Casa Blanca el 4 de enero. Sin embargo, quiero que sepa que valoro sinceramente este gesto”, se le comunicó a la Casa Blanca por intermedio del Inter Miami.