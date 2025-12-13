Hollywood de luto: Falleció Peter Greene, icónico villano en Pulp Fiction y The Mask
El actor Peter Greene, recordado por encarnar a villanos y criminales memorables del cine de los años noventa, fue hallado sin vida este viernes en su departamento del Lower East Side de Nueva York. Tenía 60 años. La información fue confirmada por su representante y gerente, Gregg Edwards, quien no precisó la causa del fallecimiento. La noticia trascendió inicialmente a partir de una publicación del New York Daily News.
Según explicó Edwards, el cuerpo del actor fue encontrado luego de que se solicitara una visita médica, alertada por el hecho de que la música del departamento sonó de manera ininterrumpida durante más de 24 horas. El representante señaló que había hablado con Greene pocos días antes y lo recordó con afecto: “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”. Y añadió: “También tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.
La trayectoria de Peter Greene, se consolidó gracias a su capacidad para interpretar personajes oscuros y complejos. En 1994 alcanzó una fuerte proyección internacional con dos papeles que marcaron su carrera: Zed, el guardia de seguridad violador en “Pulp Fiction”, la multipremiada película de Quentin Tarantino, y Dorian Tyrell, el antagonista del personaje de Jim Carrey en “La Máscara”. Ambos roles lo fijaron en el imaginario colectivo como uno de los villanos emblemáticos del Hollywood de los 90.
Más allá de esos éxitos comerciales, Greene recibió elogios de la crítica por su trabajo en “Clean, Shaven” (1993), donde interpretó a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato, en una actuación de alta exigencia física y psicológica. El New York Times destacó entonces que el actor logró construir un personaje “convincentemente angustiado y volátil”. Entre otras participaciones relevantes, se cuenta su rol como Redfoot en “The Usual Suspects”, un intermediario clave que pone en marcha la trama del recordado film.
Greene también formó parte del elenco de “Training Day” (Día de entrenamiento), donde interpretó al detective Jeff, integrante de la brigada corrupta encabezada por el personaje de Denzel Washington. En una de las escenas más recordadas de la película, su personaje pronuncia la frase “Bésame, cariño” antes de simular recibir un disparo con un chaleco antibalas.
Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Peter Greene inició su carrera actoral a los 20 años, mientras vivía en Nueva York. A lo largo de las décadas de 2000 y 2010 continuó trabajando en cine y televisión, manteniéndose activo en la industria. Le sobreviven un hermano y una hermana, según confirmó su representante.