Histórico operativo en Río de Janeiro: más de 60 muertos y 80 detenidos en una redada contra el Comando Vermelho
Una jornada de violencia extrema sacudió este martes a Río de Janeiro, donde al menos 60 personas murieron y más de 80 fueron arrestadas durante un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho (CV), la organización criminal más poderosa del estado. El gobierno local calificó la acción como “el mayor operativo policial de la historia” de la capital carioca.
El enfrentamiento se desarrolló en los complejos de favelas Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de la ciudad, y dejó además cuatro agentes muertos y ocho heridos. Según fuentes oficiales, 56 sospechosos fueron abatidos y cuatro civiles resultaron heridos.
#OperaçãoContenção— Governo do RJ (@GovRJ) October 28, 2025
A operação está sendo realizada cumprindo as exigências da ADPF 635.
Durante a ação, os policiais utilizam câmeras corporais portáteis. Além disso, ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate, da PM, dão apoio à operação. pic.twitter.com/N7260DVrcw
El operativo formó parte de la Operación Contención, una acción permanente del gobierno estatal para combatir el narcotráfico y la expansión territorial del CV.
2.500 agentes, 100 órdenes de arresto y 42 fusiles incautados
El Gobierno del Estado de Río de Janeiro informó a través de la red social X que el objetivo del operativo, en el que participaron 2.500 efectivos, era cumplir 100 órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho. La operación contó con el apoyo de la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ).
APREENSÃO DE ARMAS— Governo do RJ (@GovRJ) October 28, 2025
10 fuzis foram apreendidos durante Operação Contenção nos Complexos da Penha e do Alemão. Até o momento, 23 criminosos foram presos. pic.twitter.com/CPzjfw40Tl
De acuerdo con datos de la agencia EFE, 81 personas fueron arrestadas, se incautó una gran cantidad de drogas y medio centenar de armas de fuego, entre ellas 42 fusiles de asalto.
El despliegue comenzó de madrugada, con 32 vehículos blindados, dos helicópteros y varios drones. Testigos relataron que los criminales levantaron barricadas con autos incendiados y atacaron a los policías con drones equipados con explosivos, según imágenes difundidas por el propio gobierno.
“La mayor operación de la historia”, dijo el gobernador Cláudio Castro
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aseguró que se trató de “la mayor operación ya desplegada contra el Comando Vermelho”, organización dedicada al tráfico de drogas y armas, rival directa del Primer Comando de la Capital (PCC).
#OperaçãoContenção— Governo do RJ (@GovRJ) October 28, 2025
Em represália, criminosos usaram drones para atacar policiais no Complexo da Penha.
Mesmo sob ataque, as forças de segurança seguem firmes no combate ao crime! pic.twitter.com/eGXIWGABkS
Castro aclaró que la operación aún no había finalizado y que las cifras de muertos y detenidos podrían aumentar. Entre los arrestados se encuentran Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão do Quitungo, líder regional del CV, y Nicolas Fernandes Soares, operador financiero de Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca o Urso.
El secretario de Seguridad Pública, Víctor Santos, explicó que la acción fue planificada con antelación y que no contó con apoyo del gobierno federal.
Por su parte, el gobernador Castro definió la operación como “una acción de defensa del Estado” y denunció que el gobierno nacional rechazó en tres ocasiones su pedido de asistencia con vehículos blindados de la Marina y el Ejército.
Desde el entorno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, respondieron que las declaraciones de Castro tienen un trasfondo político, interpretándolas como una estrategia de posicionamiento de cara a las elecciones del próximo año.
Qué es el Comando Vermelho
El Comando Vermelho (CV) surgió en los años 70 en las cárceles de Río de Janeiro como una asociación de presos que buscaban “mutua protección”, pero rápidamente evolucionó hacia una organización criminal dedicada al narcotráfico, asaltos y contrabando de armas.
Quando precisam cumprir mandados de prisão, busca e apreensão nos endereços elegantes do “andar de cima”, as forças policiais agem com cuidado e educação. Mas quando a operação é no subúrbio, periferias e favelas, o resultado é o que vemos nas imagens: população aterrorizada… pic.twitter.com/I9IWaPxG1p— Jandira Feghali (@jandira_feghali) October 28, 2025
Durante décadas fue la banda más poderosa de Río, aunque su dominio se ha visto debilitado por la acción policial, la caída de sus líderes y la expansión de facciones rivales como el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA).
Pese a ese debilitamiento, el CV aún mantiene el control de varias zonas de Río, donde sigue siendo habitual ver sus siglas pintadas en muros y calles de las favelas bajo su dominio.