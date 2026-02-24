Hidrovía: el 27 de febrero vence el plazo para la presentación de ofertas con apoyo de los sectores
El próximo viernes 27 de febrero vence el plazo de presentación de ofertas para la concesión por 25 años de la vía navegable troncal (Hidrovía Paraná–Paraguay), en un proceso que cuenta con el respaldo de los principales actores del sector, que destacan la transparencia del pliego.
La Hidrovía constituye una infraestructura estratégica por donde sale y entra el 90% del comercio exterior argentino, paraguayo, boliviano, uruguayo y del sur de Brasil, y este hito marca el inicio de una etapa clave para la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional del comercio exterior argentino.
La expectativa está puesta en las inversiones previstas, estimadas en más de 10 mil millones de dólares, y en un proceso de alta calidad técnica y participativa que culmina con un pliego licitatorio aprobado por los sectores involucrados.
“Reafirmamos nuestra disposición a seguir colaborando activamente para que este proceso concluya exitosamente y siente las bases de una nueva etapa de crecimiento y competitividad para el comercio exterior nacional”, afirmaron la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, entre otros.
A lo largo de 2025, la ANPyVN convocó a mesas de trabajo a empresas que navegan la vía, productores exportadores e importadores, países limítrofes, gobiernos provinciales y cámaras empresarias y de trabajadores. Los equipos técnicos elaboraron un pliego que incorpora propuestas surgidas de esas instancias.
“Con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”, declaró el presidente de CIARA–CEC, Gustavo Idigoras.
Entre los puntos destacados del pliego se encuentran el incremento de la profundidad a 40 pies, la obligación de inversiones en tecnología para mejorar la navegación y la seguridad contra el narcotráfico, la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía, la creación de un órgano de monitoreo público-privado por 25 años y una reducción de costos tarifarios superior al 10% en dólares respecto de los valores actuales.
Para garantizar la transparencia, se solicitó a Naciones Unidas la auditoría de cada etapa del proceso.
El organismo aportó estándares y buenas prácticas internacionales y presentó un informe de más de 100 páginas en el que señaló que el pliego es el más transparente y sólido técnicamente posible, y que al menos ocho empresas en el mundo cuentan con capacidad para participar.
En noviembre se realizaron dos audiencias públicas, una destinada a organizaciones medioambientalistas y otra de carácter informativo abierta a la población. Días atrás, la ANPyVN inició el proceso de conformación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, en respuesta a un reclamo de usuarios y gobiernos provinciales.
Las acciones emprendidas buscaron abordar los aspectos técnicos, ambientales, económicos y regulatorios del pliego mediante instancias participativas, con un amplio acompañamiento del sector que resalta la transparencia del proceso.