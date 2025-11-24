Hezbollah confirma la muerte de su jefe militar Ali Tabatabai en un ataque aéreo israelí en Beirut
Un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel eliminó en Beirut a Haytham Ali Tabatabai, jefe militar de Hezbollah, según confirmaron tanto la organización libanesa como Israel. Tabatabai era considerado una de las figuras más influyentes dentro de la estructura operativa del grupo y uno de los responsables de su reconstrucción tras la guerra de 2024.
Hezbollah lo describió como un “gran comandante yihadista” y señaló que dedicó más de cuatro décadas a la organización, siendo uno de los dirigentes que “sentaron las bases” de su estructura militar.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron imágenes del ataque y afirmaron que Tabatabai era un “operador veterano y central en la organización terrorista”, con trayectoria desde los años 80 y múltiples cargos de alto nivel. Entre ellos, se desempeñó como comandante de la fuerza de élite Radwan y como jefe de las operaciones de Hezbollah en Siria.
Durante la guerra, Tabatabai fue designado para encabezar la división de operaciones, encargada de consolidar la situación operativa y supervisar el fortalecimiento de capacidades del grupo. Tras la eliminación de la mayor parte de la cúpula de Hezbollah en 2024, pasó a dirigir de facto la confrontación contra Israel y, después del cese de hostilidades de noviembre de ese año, fue nombrado oficialmente jefe del Estado Mayor de la organización.
Israel aseguró que seguirá actuando contra cualquier intento de Hezbollah de reconstruir o rearmarse y reafirmó su compromiso con los entendimientos vigentes entre Israel y Líbano.