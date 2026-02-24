Hernán Crespo es el candidato a sucesor de Gallardo que más fuerte suena en River
Tras el video en el cual el director técnico Marcelo Gallardo anunció este lunes su renuncia como entrenador de River, la dirigencia ya baraja quién lo sucederá de cara a lo que resta del Torneo Apertura y con la Copa Sudamericana en el horizonte. El primer nombre en la agenda es el de Hernán Crespo, actualmente responsable técnico del San Pablo de Brasil.
El n° 2 es Eduardo “Chacho” Coudet, sin embargo, el entrenador se encuentra dirigiendo al Alavés de España y la cláusula de salida complicaría el eventual acuerdo.
Por otro lado, existen dos entrenadores que pregonan el fútbol que le gusta al hincha de River y que actualmente se encuentran desocupados. Ariel Holan, campeón con Independiente en 2017 y con buen desempeño reciente en Rosario Central, sería una gran apuesta de la dirigencia del “Millonario”.
Asimismo, Gabriel Milito protagonizó uno de los mejores equipos del fútbol argentino de los últimos tiempos en cuanto a juego ofensivo se refiere cuando dirigió a Argentinos Juniors por lo que el ex defensor central encajaría perfectamente con el perfil de la “Banda”.
Los que interesan fuerte pero se los ve como chances remotas son Pablo Aimar y Diego Placente pero el sólido proyecto con la “Albiceleste” y con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, complicarían cualquier tratativa.
¿Y Ramón Díaz? Si bien es otro que está disponible, con su hijo Emiliano como ladero, para un cuarto ciclo, el perfil dirigencial pareciera no ser el ideal para un riojano que acapara demasiado “run-run”, por su carisma que muchos aman y muchos detestan. En la danza de nombres, es un personaje que sin dudas resonará entre los hinchas por su peso propio.
Gallardo le pondrá fin a su segundo ciclo en el elenco riverplatense, el próximo jueves desde las 19:30 en el estadio Monumental, cuando reciban a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. Si bien Marcelo ‘Pichi’ Escudero asumirá el puesto vacante de forma interina, la Comisión Directiva del “Millo” deberá conseguir un reemplazante fijo urgentemente debido a la carga del calendario y la necesidad de buenos resultados.