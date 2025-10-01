Hein destacó a Villa Libertador San Martín como un “faro en la provincia” en el 127° aniversario
Villa Libertador San Martín celebró su 127° aniversario con un acto central que reunió a autoridades, vecinos e instituciones de la comunidad. La jornada estuvo marcada por los discursos del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y del intendente Darío Heinze, quienes destacaron el legado histórico y los valores que dieron origen a la localidad.
Hein: “Villa Libertador es un faro en la provincia”
Durante el acto, el titular de la Cámara baja provincial expresó su orgullo por participar de una fecha tan significativa. “El gran trabajo que hace la intendencia para poner linda su ciudad y mostrarla como un faro a la provincia”, valoró Hein.
Conmovido, compartió también una vivencia personal: “Esta villa me vio nacer en el Sanatorio Adventista del Plata”.
Además, subrayó que la celebración “marca a esta ciudad como luz de lo que todos aspiramos”. En su mensaje llamó a la dirigencia a ejercer su rol “con humildad”, remarcando que “no es sencillo ponerse al frente de una ciudad y sus vecinos”.
“Nos toca gobernar y dar respuestas, pero esto no se hace en soledad. Se construye en comunidad, con respeto y unión”, concluyó Hein, antes de desear un feliz cumpleaños a la localidad.
El mensaje del intendente Heinze
En su discurso, el presidente municipal recordó los 127 años de historia de la villa, subrayando los valores que la fundaron: “Trabajo, educación, fe en Dios y vocación de servicio”.
Señaló como hitos de ese legado la creación de la Universidad Adventista del Plata y el Sanatorio Adventista del Plata, instituciones que mantienen vivos esos principios.
“Hoy, con la ayuda de los vecinos, seguimos avanzando en educación, salud y seguridad”, destacó Heinze, agradeciendo el compromiso colectivo. Y cerró con una proyección: “Queremos ser un orgullo más para nuestra provincia y para nuestro país. Vamos por más”.
Acto central y desfile
El evento incluyó una reseña histórica a cargo del profesor Jorge Schanzenbach y una invocación religiosa del Pastor Daniel Torres.
Finalmente, un desfile por las calles céntricas reunió a instituciones educativas, talleres municipales, clubes deportivos y culturales, agrupaciones civiles, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, junto con el Parque Automotor y los Montados.