Hein acompañó homenaje a mujeres indígenas y la preservación de los idiomas chaná y charrúa
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, participó en el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano de Paraná de las actividades destinadas a difundir la Ley que declara la emergencia cultural-lingüística de los idiomas chaná y charrúa. En el marco del encuentro también se realizó un homenaje a las mujeres indígenas en su día.
La jornada fue organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Antonio Serrano, en conjunto con la Cámara de Diputados de la provincia. Contó con la participación del coordinador del Museo, Gastón Fleita, y de Evangelina Jaime, hija de Blas Jaime, último hablante reconocido de la lengua chaná, quien compartió su experiencia como heredera y transmisora de este legado cultural único.
Tras recorrer las salas del museo, Hein subrayó: “La ley que hoy presentamos fue una iniciativa que acercó la diputada Gabriela Lena y que todos acompañamos porque entendemos que es necesario poner en valor estas culturas que forman parte de lo que somos los entrerrianos”.
En cuanto a los alcances de la norma, explicó: “Plantea una situación de emergencia en materia cultural-lingüística de los idiomas chaná y charrúa, constituye un paso histórico para la preservación de los pueblos originarios en Entre Ríos y nos impulsa a seguir trabajando para su protección y difusión”. Y agregó: “El hecho de presentarla en este día es doblemente especial, ya que buscamos visibilizar y revalorizar a la mujer indígena”.
Por su parte, Fleita destacó la importancia de que la Legislatura acompañe iniciativas vinculadas a la identidad y la memoria colectiva: “Es gratificante construir espacios que promuevan la reflexión sobre el rol de la mujer indígena como guardiana de la memoria, defensora de los territorios y transmisora de tradiciones ancestrales”.
Asimismo, valoró especialmente la presencia de Evangelina Jaime: “Tanto ella como su padre dedicaron mucho tiempo para que esta iniciativa hoy sea ley y nos otorgue un marco reglamentario que nos permite seguir trabajando con las escuelas y la comunidad en la resignificación de nuestras raíces”.