Héctor Daer respaldó a Bahl y Michel y llamó a movilizar a los trabajadores
El secretario general de la CGT, Héctor Daer, encabezó este jueves en Paraná un encuentro de sindicatos entrerrianos, acompañado por los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza Torres y Rodrigo Minguillón, además de la intendenta Rosario Romero y la diputada nacional Blanca Osuna.
Daer destacó la reunión como una oportunidad para “asumir compromisos y entender la realidad política y social”, y advirtió:
“Lo que viene y está en juego es la posibilidad de constituir mayorías en el Parlamento. El gobierno nacional quiere terminar con la justicia social, que es directamente proporcional a los derechos de los trabajadores y el pueblo. Lo primero que se proponen es eliminar los derechos laborales”.
El dirigente remarcó que en Entre Ríos está en disputa un escenario clave: “No es solamente hacer una buena elección; hay que ganar los dos senadores y la mayor cantidad de diputados nacionales”. También pidió movilizar a los trabajadores, fortalecer el trabajo barrial y dar el debate de fondo frente a la destrucción de la industria.
“Vamos hacia un país extractivo, sin trabajo ni industria, con más desigualdad. Estamos frente a un plan sistemático de baja de ingresos, jubilaciones y salarios. A este gobierno hay que ganarle con política”, sostuvo.
Asimismo, pidió a Bahl y Michel que sean “legisladores del movimiento obrero”.
En su intervención, Guillermo Michel agradeció el acompañamiento de Daer y sostuvo que “en esta elección se juega el modelo de país: destruir la clase trabajadora, la industria nacional y el trabajo argentino”. Recordó que en la provincia se perdieron 5.700 empleos en los últimos 18 meses y afirmó que Fuerza Entre Ríos es la única opción para frenar el ajuste de Milei y Frigerio.
Por su parte, Adán Bahl señaló:
“Sabemos que iniciamos una batalla difícil, pero tenemos que darla para defender y ampliar los derechos de los trabajadores. Necesitamos al peronismo y al sindicalismo unidos para construir una nueva esperanza y cambiar esta realidad”.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Mariela Ponce (ATSA), quien agradeció la presencia sindical y afirmó: “Estamos demostrando la unidad del movimiento obrero, necesaria para ganar las elecciones y recuperar nuestra provincia y nuestro país”.
También tomaron la palabra:
- Jorge “Piry” Ávalos (Camioneros), quien pidió coherencia frente a candidatos “que se ponen a disposición de Milei y Frigerio, que quieren una Argentina sin modelo sindical”.
- Adriana Meza Torres, candidata a senadora nacional, que resaltó el rol de los sindicatos como actores centrales y pidió el apoyo para llegar al Congreso.
- Rodrigo Minguillón, candidato a diputado nacional, quien remarcó que los trabajadores están “en la trinchera día a día” y que desde el Congreso deben acompañar esa lucha.