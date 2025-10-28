Héctor Daer: “No le cayó bien a nadie que Cristina baile el domingo en su balcón”
El resultado de las elecciones legislativas del último domingo sigue causando impacto en el peronismo. Héctor Daer, cosecretario de la CGT, reconoció que le sorprendió la actitud que tuvo Cristina Kirchner de salir a bailar en el balcón de su departamento de Constitución cuando se conoció la derrota de Fuerza Patria.
“Una cosa es saludar y otra cosa es bailar. No le cayó bien a nadie, a mí me sorprendió. Estaba en La Plata y cuando me lo dijeron no lo podía creer. Considero que Cristina es una persona inteligente, quizás midió mal al saludar a la gente. Estábamos perdiendo una elección, la interpretación del baile no es la correcta”, consideró Daer en declaraciones a Radio Con Vos.
EL BAILE DE LA DERROTA
Tras la derrota de Fuerza Patria a nivel nacional y en los principales distritos del país, Cristina Kirchner salió a bailar al balcón de San José 1111 ante un grupo de militantes. https://t.co/8TCmZr4GZ5 pic.twitter.com/liP1Uf4ps0
— bardeonews (@bardeonews) October 27, 2025
El gremialista admitió que el peronismo atraviesa “momentos delicados personales y políticos” y reiteró que la manera que tuvo Cristina Kirchner de saludar a la militancia que se concentró en San José 1111 “no fue la correcta”.
“La elección no fue tan catastrófica aunque perdimos. La imagen que teníamos era que esto no podía pasar”, admitió Daer, quien esperaba una victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Acabo de ver un video de anoche de Cristina bailando en el balcón y con una fotógrafa un hombre
No entiendo que tenga tanta impunidad
Justicia ausente pic.twitter.com/I7UFjG4FuZ
— Blanca Dios (@BlancaDios2) October 27, 2025
De esta manera, Daer es uno de los primeros peronistas en criticar la actitud de Cristina Kirchner de salir a bailar al balcón de su casa donde cumple prisión domiciliaria, mientras en el búnker de Fuerza Patria en La Plata el gobernador Axel Kicillof y los dirigentes ensayaban respuestas desde el escenario ante la militancia que se había congregado.
El cosecretario de la CGT también aprovechó la entrevista para anticiparle al gobierno de Javier Milei su rechazo a la reforma laboral que se pretende llevar adelante. Ante la iniciativa libertaria, Daer anticipó paros y movilizaciones de las centrales sindicales.
“Si la reforma laboral es progresiva es una cosa, nosotros tenemos un concepto claro de progresión de derechos. Si es para ceder, no habrá ninguna negociación de ningún tipo”, desafió Daer.
Y continuó: “La CGT tiene que atar los hilos parlamentarios y constituir las mayorías para frenar los avances como hasta ahora. Si eso no alcanza, hay que generar presión política y gremial. No hay ningún tema nuevo ni hay ninguna predisposición a sentarse a discutir una agenda que tenga que ser una transferencia de los trabajadores a los sectores empresariales”..
“Fue más inteligente Trump que nosotros para influir sobre la población”, analizó Daer al cuestionar también la campaña realizada por el peronismo.
Daer agregó que “cuando vino el apriete de Trump”, el electorado tuvo pánico a las consecuencias que podría haber el lunes 27 de octubre con un triunfo del peronismo y se terminó inclinando por La Libertad Avanza.
“Ante la advertencia del lunes negro, hubo una influencia muy grande en la población”, aseguró.