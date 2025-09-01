Maran Suites & Towers

Héctor Daer encabezará encuentro sindical en Paraná junto a candidatos de Fuerza Entre Ríos

Redacción | 01/09/2025 | Entre Ríos, Política | No hay comentarios

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, estará presente este jueves 4 de septiembre en Paraná en un encuentro de sindicatos entrerrianos, acompañado por los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, entre ellos Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza Torres y Marianela Marclay.

La convocatoria se realizará en el camping de Atsa (Don Bosco 2906) a partir de las 17 horas, y está dirigida a trabajadores y trabajadoras de diversos sindicatos de toda la provincia.

El objetivo del encuentro es analizar e intercambiar sobre la situación laboral que atraviesan los trabajadores a nivel nacional y en Entre Ríos, así como fortalecer la participación sindical en el marco electoral.

Tags:, , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X