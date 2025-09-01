Héctor Daer encabezará encuentro sindical en Paraná junto a candidatos de Fuerza Entre Ríos
El secretario general de la CGT, Héctor Daer, estará presente este jueves 4 de septiembre en Paraná en un encuentro de sindicatos entrerrianos, acompañado por los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, entre ellos Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza Torres y Marianela Marclay.
La convocatoria se realizará en el camping de Atsa (Don Bosco 2906) a partir de las 17 horas, y está dirigida a trabajadores y trabajadoras de diversos sindicatos de toda la provincia.
El objetivo del encuentro es analizar e intercambiar sobre la situación laboral que atraviesan los trabajadores a nivel nacional y en Entre Ríos, así como fortalecer la participación sindical en el marco electoral.