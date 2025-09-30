#HayPlata: Milei vuelve el martes 14 a EE.UU. y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
La Cancillería de la República Argentina informó que, “como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América”, el próximo 14 de octubre el presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y “tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”.
“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”, agregó la Cancillería.
El presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C, informaron oficiosamente.