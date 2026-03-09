#HayPlata: Milei viaja el 14 de marzo a Madrid
El presidente Javier Milei confirmó que participará el próximo sábado en el Madrid Economic Forum, que se realizará el 14 de marzo en el Palacio Vistalegre, en la capital española. La actividad se suma a una intensa agenda internacional que incluye compromisos en Estados Unidos, Chile y España durante la misma semana.
El mandatario argentino viajó el viernes pasado a Estados Unidos para participar de un encuentro de líderes latinoamericanos convocado por Donald Trump. Además, este martes inaugurará la denominada “Argentina Week” en Nueva York y posteriormente viajará a Chile para asistir el miércoles a la asunción presidencial de José Antonio Kast.
La confirmación de su presencia en España se conoció a través de su cuenta en la red social X, donde Milei reposteó una publicación que anunciaba su participación en el Madrid Economic Forum (MEF).
“NOS VEMOS EN EL MEF. VLLC!”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
El foro es presentado por sus organizadores como “el evento económico más influyente de España” y Milei será el encargado de brindar el discurso de cierre, luego de una serie de paneles que incluirán un debate titulado “La Argentina de Milei”, a cargo del doctor en Economía Juan Ramón Rallo y del economista Eduardo Garzón.
Días atrás, desde las redes sociales del evento habían anticipado que este lunes realizarían un anuncio que “revolucionaría” los medios de comunicación en España, al tiempo que alentaban a adquirir entradas porque “después se puede complicar”.
Entre los temas centrales del encuentro se prevé el análisis de cuestiones vinculadas al emprendimiento, la inversión, la batalla cultural, la comunicación y la inteligencia artificial.
Cabe recordar que Milei ya había cerrado este mismo foro en junio del año pasado, ocasión en la que realizó fuertes críticas al socialismo y a sectores del periodismo. En ese momento también defendió el rumbo económico de su gobierno, sostuvo que Argentina era “el país más libre del mundo” y afirmó que se habían “sobrecumplido” las metas de campaña.
“Era momento de motosierra, pero funcionó”, expresó entonces el mandatario, al referirse a las medidas de ajuste impulsadas por su administración. En ese contexto, también defendió la apertura del cepo cambiario y sostuvo que la inflación podría caer por debajo del 2 por ciento.
“El año que viene, la inflación será historia”, aseguró en aquella oportunidad. Sin embargo, tras ese discurso se registró una suba sostenida en los índices inflacionarios, y en enero de este año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó 2,9 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La confirmación de la presencia de Milei en Madrid se produce mientras continúa su gira internacional. El Presidente se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde viajó el viernes para participar de un encuentro con Donald Trump y otros líderes de la región, y este martes formará parte de la “Argentina Week” en Nueva York, un evento organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos con el objetivo de promover inversiones.
Luego de esa actividad, la comitiva presidencial viajará a Chile, donde el mandatario argentino asistirá el miércoles a la asunción del presidente José Antonio Kast.
De acuerdo con la agenda prevista, Milei regresará brevemente al país entre el miércoles y el jueves, para luego volver a viajar el viernes rumbo a España, donde participará del Foro Económico de Madrid.