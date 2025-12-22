#HayPlata: Milei suma millas y viaja a Suiza el 19 de enero
El presidente Javier Milei participará del Foro Económico Mundial que se realiza cada enero en Davos, Suiza, según confirmó la organización. Asimismo, el mandatario utilizó sus redes sociales para anticipar su presencia en la nueva edición, que nucleará a más de 3.000 personalidades que se reunirán del 19 al 23 de ese mes bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’.
“Fenómeno barrial”, escribió en sus cuentas oficiales y citó la publicación del Foro que confirma su viaje a la a comuna Klosters-Serneus, situada en la región de Prettigovia/Davos.
Se trata de un evento internacional que el libertario utiliza para amplificar sus discursos y extender su ideología a nivel global. En la edición pasada, Milei lanzó desde Suiza duras críticas contra la ideología woke y de género.
“En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, supo afirmar, lo que dio lugar a manifestaciones en repudio.
Si bien el discurso que pronunciará en enero de 2026 esta aún por redactarse, en Casa Rosada anticipan que profundizará su defensa del liberalismo y los cuestionamientos a la ideología woke.
Asimismo, se espera que haga público sus deseos de conformar una alianza de derecha con Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel), Donald Trump (Estados Unidos), pero también con José Antonio Kast, reciente electo en Chile; José Jeri en Perú; Rodrigo Paz en Bolivia, y Santiago Peña en Paraguay.