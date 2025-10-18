#HayPlata: Macarena Rodríguez, la funcionaria de Milei que ya gastó más de $25 millones del Estado en viajes al exterior
En un Gobierno que repite como mantra la palabra “austeridad”, hay una funcionaria que parece vivir en una gira interminable. Se trata de Macarena Jimena Rodríguez, fotógrafa presidencial convertida en Coordinadora de Cobertura Presidencial, quien en apenas un año y medio acumuló más de 20 viajes internacionales con gastos oficiales que superan los $25 millones, todos cubiertos por el Estado, en medio de recortes y la promesa de que “el ajuste lo paga la política”.
Rodríguez ingresó a Casa Rosada el 2 de enero de 2024 como asesora y en tiempo récord ascendió: primero como Coordinadora de Contenidos Digitales y, desde junio de 2025, como Coordinadora de Cobertura Presidencial. Su salario acompaña el vertiginoso ascenso: en julio cobró $2.454.386,20 brutos y $2.037.140,54 netos, mientras se define como “testigo de los momentos históricos” de Milei y forma parte del círculo que viaja con el Presidente en cada escala internacional.
Una agenda millonaria
Los documentos oficiales muestran una actividad propia de una estrella pop: entre 2024 y 2025 visitó Miami, Los Ángeles, Roma, Madrid, San Salvador, Hamburgo, Davos, Palm Beach, Niza y Jerusalén, con gastos que incluyen boletos aéreos, hoteles y viáticos. Algunos ejemplos:
- Miami (abril 2024): $2.743.637 en pasajes.
- San Francisco (mayo 2024): $2.610.301 en hospedaje.
- Nueva York (septiembre 2024): $1.935.188 en pasajes.
- Roma (diciembre 2024): $2.709.836 en pasajes y casi $750.000 en hospedaje y viáticos.
- Washington DC (enero 2025): $921.128 en hotel y $378.072 en viáticos.
- Davos (enero 2025): $1.577.369 en hospedaje.
- Madrid (junio 2025): dos estadías, $1.052.539 y $1.586.766.
En total, los gastos superan los $25 millones, sin contar viajes todavía sin datos oficiales, como Palm Beach y Jerusalén.
Del Vaticano a Palm Beach
Rodríguez generó polémica desde temprano. En abril de 2025 viajó a Roma para las exequias del Papa Francisco. Inicialmente, el Gobierno negó su participación, pero luego admitió que integró la comitiva como “fotógrafa personal” de Milei. La funcionaria defendió su rol en TikTok: “Sin mi foto, nadie hubiese creído que Milei estuvo en primera fila”.
En la práctica, su rol supera lo administrativo: se convirtió en la sombra del Presidente en cada viaje internacional, casi inseparable del círculo más cercano de Milei.
El ajuste que “paga la política”
Milei repite que “la casta política vive de privilegios” y que “el ajuste lo paga la política”. Sin embargo, Rodríguez cobró un salario ocho veces superior a la jubilación mínima, mientras el Gobierno congelaba sueldos y prometía austeridad.
Su figura incomoda incluso dentro del oficialismo: algunos la defienden alegando que “cobra dos mangos”, pero los documentos oficiales demuestran que supera $2 millones netos. Su trabajo combina política, comunicación y propaganda: muchas de las fotos de campaña del Presidente provienen de su cámara, ahora financiada con fondos públicos.
Con más de 20 viajes, un sueldo millonario y respaldo directo del círculo íntimo de Milei, Macarena Rodríguez se transformó en el rostro más visible y polémico de la comitiva presidencial, dejando al descubierto una contradicción: mientras el Gobierno habla de austeridad, una de sus funcionarias más cercanas recorre el mundo con pasaporte diplomático y fondos públicos, cámara en mano.