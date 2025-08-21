#HayPlata: los senadores pasarán a cobrar más de $10 millones a partir de noviembre
A partir de noviembre, los senadores pasarán a percibir un sueldo bruto superior a $10,2 millones, en medio de un nuevo debate por las tensiones que la Cámara Alta mantiene con el Gobierno respecto a las medidas de ajuste implementadas por el presidente Javier Milei.
Incremento vinculado a la paritaria legislativa
El aumento de las dietas se otorgó porque los legisladores ataron su remuneración a la paritaria de los empleados legislativos, acordada con el presidente de Diputados Martín Menem y la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado. El acuerdo contempla aumentos escalonados de 1,2 % entre septiembre y noviembre, además de un retroactivo del 1,3 % correspondiente a los meses de junio, julio y agosto.
Es importante aclarar que los $10,2 millones corresponden al salario bruto, sin descuentos por jubilación, obra social ni Impuesto a las Ganancias.
Bonos y complementos
El convenio paritario con la Asociación de Empleados Legislativos (APL) también incluye un bono remunerativo de $20.000 para junio, julio y agosto, que aumenta a $25.000 para los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Desde abril de 2024, tras un acuerdo entre oficialismo y oposición, se estableció que las dietas de los senadores se actualicen en base a los módulos utilizados para fijar los salarios de los empleados del Congreso. Así, el sueldo quedó compuesto por:
- 2.500 módulos de dieta,
- 1.000 módulos adicionales por gastos de representación,
- 500 módulos extra por desarraigo.
Con la suma del 1,3 % retroactivo y el 1,2 % adicional de septiembre a noviembre, el incremento acumulado alcanza 7,52 %, elevando el valor del módulo a 2.554 pesos, lo que multiplica por los 4.000 módulos del total de las dietas y da un total de $10.216.000 millones sin considerar los descuentos.