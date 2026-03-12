Maran Suites & Towers

#HayPlata: Javier Milei viaja este jueves a España para participar del Foro Económico de Madrid

Redacción | 12/03/2026 | Destacadas, Política | No hay comentarios

El presidente Javier Milei iniciará este jueves una nueva gira internacional con destino a España, donde participará del Madrid Economic Forum 2026 y mantendrá reuniones con dirigentes políticos y referentes del pensamiento liberal.

El viaje forma parte de la agenda internacional que el mandatario viene desplegando en las últimas semanas, tras su reciente paso por Estados Unidos y Chile, donde participó de actividades políticas y encuentros vinculados al ámbito económico.

Durante su estadía en España, Milei mantendrá reuniones con dirigentes y economistas cercanos al liberalismo antes de regresar a la Argentina el domingo por la mañana.

Cuestión de agenda

Jueves 12 de marzo

23:00 (hora argentina): partida del vuelo presidencial rumbo a Madrid.

Viernes 13 de marzo

17:30 (hora de España) / 13:30 (Argentina): llegada del presidente a la capital española.

Sábado 14 de marzo

10:00 (España) / 06:00 (Argentina): encuentro con Santiago Abascal, diputado en las Cortes Generales y líder del partido Vox.

11:00 (España) / 07:00 (Argentina): reunión con el economista Jesús Huerta de Soto.

20:15 (España) / 16:15 (Argentina): disertación del mandatario en el Madrid Economic Forum 2026.

21:15 (España) / 17:15 (Argentina): entrega del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.

23:00 (España) / 19:00 (Argentina): salida del vuelo de regreso a la Argentina.

Domingo 15 de marzo

09:30: arribo del Presidente a la Buenos Aires.

La visita a España estará concentrada en la participación del jefe de Estado en el Foro Económico y en encuentros con dirigentes y economistas vinculados al liberalismo europeo.

