#HayPlata: Javier Milei viaja a Noruega para participar de la entrega del premio Nobel a María Corina Machado
Javier Milei seguirá sumando millas de viajes internacionales, dado que confirmó su participación de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela y actualmente en la clandestinidad por las amenazas de detención. La ceremonia ocurrirá en Oslo, capital de Noruega, el 10 de diciembre.
La participación del presidente de la Nación está sujeta a la presencia de la propia Corina Machado, que espera por los detalles del operativo de seguridad durante la ceremonia que puedan garantizar su traslado y su integridad física.
En caso de que ocurra, Milei viajaría el 9 de diciembre y regresaría tres días después, el viernes 12 de diciembre.
¡Gracias, Argentina, por acompañar la libertad!
Nuestro profundo agradecimiento al presidente Javier Milei (@JMilei) por confirmar su asistencia a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, acompañando a la líder de Venezuela @MariaCorinaYA.
Su presencia en Noruega… pic.twitter.com/nIdDMdZK2u
— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 6, 2025
Se espera que de la ceremonia participen el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. También estará el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien compitió contra Maduro en las últimas elecciones de agosto del 2024.
Vale aclarar que sólo el Nobel de la Paz se entrega en Noruega -por pedido expreso de Alfred Nobel en su testamento-, mientras que los demás reconocimientos se otorgan en Suecia.