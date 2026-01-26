#HayPlata: ¿el Gobierno le compra paz a la Justicia con un aumento del 280%?
Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad, el ajuste y la motosierra, el Gobierno nacional y las máximas autoridades del Poder Judicial alcanzaron un acuerdo tras un proceso de diálogo que derivó en una fuerte ampliación presupuestaria. A través de una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se asignó un incremento del 280% en una partida clave del presupuesto judicial, conforme al monto estimado por el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación. #HayPlata.
El propio Consejo de la Magistratura informó el resultado positivo de las gestiones realizadas para la asignación de mayores recursos económicos, destinados a cubrir necesidades de funcionamiento de los tribunales federales y nacionales de todo el país, principalmente en infraestructura, tecnología y bienes de uso.
El 27 de agosto pasado, el Plenario del Consejo aprobó, con 15 votos a favor, el presupuesto proyectado del Poder Judicial de la Nación para el año 2026, por un total de $2.007.943.778.229, una cifra que contrasta con el relato oficial de escasez permanente para otras áreas del Estado.
La ampliación presupuestaria se concretó mediante la Decisión Administrativa N.º 1/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y publicada en el Boletín Oficial el 20 de enero. A través de esa norma, se otorgaron $28.973.850.716 adicionales en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura.
Ese refuerzo implica un incremento del 280% respecto de lo asignado originalmente por la Ley de Presupuesto N.º 27.798, y responde exactamente al monto que había sido oportunamente estimado por el órgano judicial. Ajuste para algunos, previsión plena para otros.
Según se informó oficialmente, al igual que en años anteriores, los recursos serán aplicados siguiendo lineamientos de criticidad, austeridad y distribución federal, bajo la supervisión de la Presidencia del Consejo y de los consejeros y consejeras, aunque el volumen del refuerzo reaviva el debate sobre prioridades presupuestarias en un contexto de recortes generalizados.