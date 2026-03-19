#HayPlata: Aunque Ud. no lo crea… Milei se va el jueves de viaje a Hungría invitado por el premier, Viktor Orbán
A menos de una semana de haber disertado en Madrid, Javier Milei volverá a subirse al avión presidencial para participar de un foro de derecha que organiza el premier de Hungría, Viktor Orbán. El mandatario argentino viajará este jueves rumbo a Budapest, la capital húngara, siendo una estadía breve en la ciudad a orillas del Danubio. ¿Irá Manuel Adorni?
Orbán es un dirigente nacionalista alineado con Trump pero que respalda a Moscú en en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Gobierna su país por quinto período consecutivo pero en un mes deberá competir en nuevos comicios presidenciales con el líder opositor Peter Magyar.
El libertario será parte de la edición húngara de la CPAC 2026, de la que ya participó en Estados Unidos, Brasil y la Argentina, que reúne a partidos y espacios conservadores de todo el mundo. Tras su visita fugaz a la capital de Hungría, el viernes 21 tiene previsto nuevamente subirse al avión presidencial para retornar a Buenos Aires.
Lo que está en duda, por el conflicto en Medio Oriente, es la travesía que el mandatario argentino tiene previsto realizar a Jerusalén, entre el 21 y 22 de abril próximo, para participar de de la celebración por un nuevo aniversario de la independencia de la nación hebrea.