#HayPauta: Juan Pablo Varsky se prestó junto a la libertaria Cristina Pérez a un insólito simulacro de votación en el cual “el peronismo ‘hace fraude”
En La Nación+ intentaron explicarle a los votantes como si fueran nenes de jardín cómo supuestamente el peronismo “hace fraude”. Cristina Pérez y Juan Pablo Varsky se prestaron a este payasesco simulacro. Nada sorprende de la pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, pero sí del reconocido periodista deportivo que se prestó a esa fantochada.
Este domingo en la Provincia más poblada del país, los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores mediante boleta partidaria.
Cada sección electoral pone en juego la totalidad de sus representantes, en una pulseada que medirá fuerzas entre oficialismo y oposición en el conurbano y el interior.
Qué es y cómo funciona el voto cadena.
Cristina Pérez, Camila Dolabjian, Juan Pablo Varsky y Facundo Chaves explicaron cómo se lleva adelante este mecanismo.
En el pase de LN+ pic.twitter.com/F8PkS6gTar
— La Nación Más (@lanacionmas) September 5, 2025
En La Nación+, Cristina Pérez y Juan Pablo Varsky se prestaron a este adefesiode votación en el que “explican” cómo será la maniobra defraudatoria del actual oficialismo provincial para evitar la victoria libertaria.
Vale recordar que la avezada periodista es pareja de Luis Petri, titular del Ministerio de Defensa de la Nación, y no ha ocultado en los últimos tiempos su rechazo tajante al peronismo y/o kirchnerismo, pero a la vez, no tuvo vacilación alguna en convertirse en libertaria sin tapujos.
En cambio, Varsky tiene su trayectoria hecha como analista deportivo, es uno de los periodistas de deportes de mayor predicamento del país, y al menos hasta hoy se le desconocía tanto apego al Gobierno de Milei.