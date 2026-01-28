Hay paro en los canales Encuentro, Pakapaka y DeporTV
Los trabajadores de Canal Encuentro, Pakapaka, DeporTV y de Animar MoCap realizarán un paro de 24 horas durante toda la jornada de este miércoles 28. Las razones son contundentes: denuncian el “vaciamiento” de Contenidos Públicos, la Sociedad de Estado que los agrupa y a la que el gobierno nacional decidió intervenir en febrero de 2024 con la única política de quitarle operatividad al funcionamiento de los canales.
“Todos los medios públicos se encuentran bajo una intervención, que ya cambió tres veces de representante y que no ha dejado de atacar su funcionamiento, los salarios, los convenios colectivos y los derechos laborales”, denunciaron los trabajadores de las distintas áreas.
La situación los medios públicos argentinos es delicada, en tanto el gobierno nacional amenazó con cerrarlos (algo que logró solo con la agencia de noticias Telam) y que luego decidió apagarlos de a poco, quitándole presupuestos para producir, ajustando salarios con “paritaria cero” y abriendo retiros voluntarios para achicar su planta.
Vale un dato para entender la política que el gobierno destina a las pantallas estatales que tan interesantes y celebradas resultaron hasta 2024: los salarios de los trabajadores están congelados desde octubre de ese año. Esa decisión “empuja” a muchos profesionales a aceptar los retiros voluntarios: la planta de Contenidos Públicos se achicó a la mitad en estos últimos dos años.
“En este contexto de deterioro salarial, la intervención vuelve a ofrecer -como lo hizo el año pasado- un retiro ‘voluntario’ que nos deja sin operatividad en muchas áreas esenciales para el funcionamiento de las señales. Además, la intervención no está pagando los servicios de mantenimiento de nuestros servidores y las librerías de almacenamiento, lo que pone en riesgo el aire de las señales y todo el patrimonio audiovisual de las señales Encuentro, Pakapaka y Deportv”, explicaron los trabajadores en un comunicado anunciando las razones de las medidas de fuerza.
“Lo que se ataca finalmente es su carácter federal, democrático y plural, es decir, el rol de garantizar el derecho a la educación, a la cultura y a la información pública para el conjunto de la sociedad”, afirman los trabajadores. Actualmente, Contenidos Públicos depende directamente de Manuel Adorni, actual jefe de gabinete, bajo la órbita de Javier Lanari.
El interventor de los medios públicos -incluidos Radio y Televisión Argentina, de la que dependen la TV Pública y Radio Nacional- es Carlos Curci, el exvocero de la Sociedad Rural.
Con la finalidad de “apagar” de a poco los medios públicos, a mediados de 2024 la intervención dio de baja las páginas web de los canales Encuentro y Pakapaka y la plataforma Cont.ar, anulando el acceso público a todos los contenidos de las señales.
“Tenemos un congelamiento salarial desde octubre de 2024, con la mayoría de los salarios por debajo de la línea de la pobreza, según datos oficiales”, afirma Christian Stauffacher, delegado de Contenidos Públicos. “Nos llegaron a separar en tres sedes, desguazando nuestras sede histórica de la ex Esma, preparada para que funcionaran enteramente los canales, con equipamiento comprado en 2021 y un estudio propio estrenado en 2022, con un programa diario con toda la actualidad del mundial de Qatar”.
A las versiones de “cierre” que funcionarios de distinto rango dejan entrever cotidianamente, el anunciado nuevo plan de retiros voluntarios y la falta de producción -que generan incertidumbre-, se le suma una decisión que puede llegar a ser letal para Encuentro, Pakapaka y DeporTV: desde octubre de 2025 la intervención dejó de pagar los servicios de soporte de los servidores que permiten la salida al aire. Se trata de un servicio elemental para el funcionamiento de los canales, ya que sin ese servicio, ante cualquier falla las señales no podrán seguir transmitiendo.
“Hace 15 días tuvimos una reunión con Cursi -cuenta Stauffacher-. Allí mantuvo la política de paritaria cero y nos adelantó que se va a abrir un nuevo plan de retiros voluntarios. Nuestros sueldos están un 60% por debajo de las escalas de la actividad. El objetivo es que la gente se vaya. Al inicio de esta gestión, sin contar los cargos jerárquicos, teníamos una planta de 162 trabajadores y con las dos tandas de retiros se fue el 50%. Son retiros que objetamos porque no hubo reemplazos. Por ejemplo, en el área de Sistemas, de la que dependen los servidores. En el área de Playout, que controla la señal, ya no tenemos compañeros. La situación es bastante crítica”.