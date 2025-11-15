Hay alerta naranja y amarilla por tormentas en 8 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas en Buenos Aires (incluye CABA), Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza y La Pampa para este sábado 15 de noviembre.
Una alerta de nivel amarillo indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, mientras que una naranja advierte sobre “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas
Buenos Aires (tarde y noche)
CABA (noche)
Entre Ríos (noche)
Santa Fe (noche)
Córdoba (noche)
San Luis (tarde y noche)
La Rioja (noche)
Mendoza (tarde y noche)
La Pampa (tarde).
Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Mendoza, San Luis y La Rioja serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Alerta naranja: las zonas afectadas
Buenos Aires (tarde y noche)
Santa Fe (noche)
Córdoba (tarde y noche)
La Pampa (tarde)
San Luis (tarde)
El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.