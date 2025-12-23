Hasta las 23 de este martes, continúa abierta la Feria Navideña en el Puerto de Paraná
Ubicada en el Puerto de Paraná, estará abierta hasta hoy martes 23, a las 23 hs la Feria Navideña que impulsa la Municipalidad de la Capital entrerriana. Cuenta con una amplia variedad de productos y la oportunidad de adquirir regalos para la temporada festiva, presentándose como un punto de encuentro ideal para disfrutar del espíritu navideño y apoyar a los emprendedores locales.
Esta Feria Navideña que nuclea 250 emprendedores, artesanos y gastronómicos “busca motorizar las ventas y favorecer el compre local”, indicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien apuntó que el evento “no solo promueve la compra local, sino que también genera puestos de trabajo, en línea con la política de promoción de la comercialización de la gestión de la intendenta Rosario Romero”.
En ese marco, el funcionario invitó a la comunidad: “Quienes ya visitaron la feria pueden seguir haciéndolo. Quienes aún no vinieron, los esperamos hasta el día martes 23, hasta las 23. Está todo el día para recorrer lo que es la feria y el patio gastronómico”.
A pesar de algunos días de lluvia, las carpas en la costanera de Paraná son resistentes, permitiendo la visita incluso en condiciones climáticas adversas, por lo que “la invitación sigue siendo válida y las carpas están disponibles hasta el martes”, concluyó Bustamante.