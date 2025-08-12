Hasta el médico le renuncia a Milei: El consuelo es que ya hay reemplazo
El titular de la Unidad Médica Presidencial, Manuel Emilio Estigarribia, presentó su renuncia, pero el Gobierno ya designó a su reemplazante, quien tendrá a su cargo la salud del presidente Javier Milei. Tanto la dimisión como la nueva designación fueron publicadas este martes 12 de agosto en el Boletín Oficial.
De acuerdo con el decreto 573/2025, Estigarribia será reemplazado por Cristian Luis Martelletti, que asumirá con rango de subsecretario. En la resolución se agradece a Estigarribia “los servicios prestados en el desempeño de su cargo” y se indica que “resulta necesario proceder a la cobertura del cargo”, motivo por el cual se oficializó la designación.
Hasta el momento, se desconocen las razones de la renuncia del funcionario saliente.
En cuanto al nuevo director, Cristian Martelletti forma parte del Ministerio de Salud desde hace casi cinco años, donde ocupó distintos puestos, entre ellos coordinador de la red de cirugía y jefe de departamento quirúrgico del Hospital Balestrini y del Hospital del Bicentenario de Monte Grande, según su perfil en LinkedIn.
Martelletti trabaja en la Unidad Médica Presidencial desde agosto de 2013, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y en septiembre de 2014 fue designado como médico asistente permanente. También es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Se formó en la Fundación Barceló, el Hospital María Curie y la Facultad de Medicina de la UBA, especializándose en cirugía oncológica de cabeza y cuello. Además, en 2024 obtuvo un máster en Salud en la Universidad de San Andrés.