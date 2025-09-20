Hamás exhibió fotos de rehenes israelíes y lanzó una amenaza en medio de la ofensiva en Gaza
En plena ofensiva de Israel sobre la ciudad de Gaza, el grupo terrorista Hamás difundió una imagen de los 48 rehenes israelíes que aún permanecen en cautiverio en el enclave palestino. Debajo de la foto de cada uno de ellos, colocaron el nombre del piloto Ron Arad, desaparecido desde 1988, en un mensaje cargado de simbolismo y amenaza.
Junto a la publicación, Hamás advirtió: “Una imagen de despedida mientras empieza la operación militar”, en alusión a la negativa del primer ministro Benjamin Netanyahu de frenar el avance sobre la ciudad.
Las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del movimiento, acusaron a Netanyahu de rechazar un alto al fuego que contemple la liberación de rehenes y el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja.
El Times of Israel reportó que las familias de los rehenes temen que sus seres queridos corran el mismo destino que Arad si no se alcanza un acuerdo para su liberación.
Actualmente, en la Franja de Gaza permanecen 48 rehenes israelíes, aunque entre ellos se encuentran 26 cadáveres confirmados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Se estima que al menos veinte rehenes siguen con vida, lo que intensifica la preocupación por su seguridad.
Mientras tanto, las FDI informaron que sus tropas desmantelaron múltiples sitios terroristas, localizaron armas, eliminaron combatientes de Hamás y neutralizaron puestos de francotiradores y estructuras con trampas explosivas, en el marco de la operación militar en curso.