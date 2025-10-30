Hallazgo de restos humanos en Rosario del Tala: investigan si pertenecen al chofer asesinado del caso Laurta
Este miércoles 29 de octubre, vecinos de la zona rural de Rosario del Tala alertaron a las autoridades tras encontrar partes de un cuerpo cerca de la Ruta 15, camino a Sauce Norte.
La fiscal Daniela Montangie confirmó que “personas del lugar hallaron partes del cuerpo en una localidad de Rosario del Tala y, de inmediato, se hicieron presentes la Policía, la fiscal de turno y la División Criminalística para realizar los secuestros pertinentes”.
Los restos fueron trasladados al laboratorio forense de Oro Verde, donde se realizarán estudios de ADN y pericias médico-legales. “Se trasladó a Oro Verde para hacer la pertinente identificación con ADN, ver la posibilidad de hacer autopsia y demás”, detalló Montangie.
Podría vincularse al caso de Martín Palacios
De acuerdo con los primeros indicios, el hallazgo podría estar relacionado con la causa por el asesinato de Martín Palacios, el chofer que había llegado a Concordia en su Toyota Corolla blanco y fue visto por última vez antes de que el acusado Pablo Laurta, ciudadano uruguayo, huyera hacia Córdoba.
“Por las coincidencias, creemos que es lo que estábamos buscando”, admitió la fiscal, quien agregó que “lo que se puede vincular respecto a la causa es que coincide con las partes del cuerpo que estábamos buscando de Palacios y con el trayecto que hizo Laurta en su camino a Córdoba”.
Según explicó, los investigadores reconstruyeron el recorrido del acusado mediante el análisis de antenas de telefonía y cámaras de videovigilancia. “Por el seguimiento de antenas se pudo establecer el circuito. Por el lugar donde se encontraron los restos, Laurta debió haber pasado manejando el Toyota blanco”, indicó la funcionaria judicial.
El trayecto confirmado por la Justicia incluye las localidades de Rosario del Tala, Nogoyá, Victoria y Rosario, zonas donde ya se venían realizando rastrillajes coordinados con fuerzas de Concordia, San Salvador y Federal.
Pericias y próximos pasos
En cuanto a las tareas periciales, Montangie confirmó que “se harán estudios de ADN de lo hallado en Concordia y de lo trasladado a Oro Verde”. Además, señaló que los especialistas podrían recurrir a otros métodos de identificación, como la dentadura: “También a través de la dentadura se puede determinar la identidad, pero aún no sé bien qué se encontró ni en qué estado, por eso se tomarán decisiones conforme al grado de descomposición”.
Respecto de la situación procesal del imputado, la fiscal aclaró que no está previsto el traslado de Pablo Laurta desde Córdoba hacia Entre Ríos. “Que yo tenga conocimiento, eso no. El defensor lo puede requerir en cualquier momento y el juzgado de garantías lo solicita si corresponde, porque él tiene derecho a hablar con su defensor. Pero hasta el momento no ha sido requerido”, indicó.
Fuente: Diario Río Uruguay