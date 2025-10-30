Hallaron un fusil FAL de las Fuerzas Armadas argentinas en el arsenal del Comando Vermelho
Un fusil FAL de las Fuerzas Armadas argentinas fue encontrado en las últimas horas por las autoridades brasileñas durante la incautación del arsenal que tenía el Comando Vermelho, en medio de la guerra que se desató entre el grupo narco y la policía de Río de Janeiro en dos favelas de la capital del estado carioca.
Así lo confirmó este jueves Vinicius Domingos, jefe de la Unidad de Coordinación de Inspección de Armas de la Policía. En el recuento, también aparecieron fusiles de plataforma G3 alemanes, otros FAL de plataforma belga, AK47 rusos y AR americanos.
Del Vinícius Domingos, coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia Civil do Rio de Janeiro(Cfae),exibiu grande quantidade de fuzis q foi apreendida durante a megaoperação policial. Dentre os armamentos, alguns da Venezuela/Peru/Argentina pic.twitter.com/s8BVwrooYp
— Ina Branco (@BrancoIna) October 30, 2025
Entre los FAL aparece el de la FF.AA. de Argentina y otros pertenecientes a los ejércitos de Perú, Venezuela y Brasil, entre tantos otros.
Domingos lo informó en su cuenta de Instagram, donde compartió un video mostrando algunas de las armas incautadas durante el operativo.
Allí hizo un recuento de algunos de los fusiles, explicó que había varios AK47 rusos y otros de plataforma AR americanos, aunque aseguró que alrededor del 90% de estos últimos son falsificados.
Las armas secuestradas a la organización narco están siendo parte de una pericia que recién está en su punto inicial y que tendrán un estudio exhaustivo para poder también determinar desde dónde llegaron a la manos de los narcos.
Según explicó Domingos, esas armas, tras el estudio al que se someterán, podrán ser luego usadas por las Fuerzas brasileñas.
En el caso del arma argentina, se especula con que puede ser uno de los 43 fales del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán que desaparecieron hace más de 14 años. Por ese hecho hay varios militares procesados, pero la causa está a punto de proscribir. Por entonces, también se habían llevado 2.500 partes de FAL, lo que permitía ensamblar hasta 400 de estas armas.