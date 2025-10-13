Hallaron un cuerpo en Concordia y crece la sospecha de que sería el chofer de Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba
Un cuerpo fue hallado en Concordia, Entre Ríos, en el marco de la búsqueda de Martín Sebastián Palacios (49), el chofer desaparecido el martes pasado mientras realizaba un traslado para Pablo Laurta (39), el ciudadano uruguayo acusado del doble femicidio en Córdoba y del secuestro de su hijo de cinco años. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente que el cuerpo hallado pertenezca a Palacios.
El hallazgo tuvo lugar en la zona rural de Yeruá, a pocos kilómetros del arroyo, según informaron fuentes policiales. Al sitio se dirigieron el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía provincial.
De acuerdo con los registros de telefonía, el último impacto del celular de Palacios se produjo el martes 7 de octubre en Federación, también en Entre Ríos, lo que motivó rastrillajes intensivos a lo largo de la provincia.
El vínculo entre Laurta y Palacios continúa siendo un punto de investigación. Un detective señaló al diario Clarín que “ya lo había llevado en otro viaje”. En esta oportunidad, Laurta contrató a Palacios para un traslado desde la terminal de Concordia hasta Rafaela (Santa Fe), un trayecto de unos 400 kilómetros.
Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que Laurta sube al Toyota Corolla de Palacios en la terminal de Concordia, poco antes de las 20 del martes 7. Los dos se saludan con un beso, y esa imagen se convirtió en la última evidencia del chofer con vida.
El vehículo de Palacios fue hallado incendiado el jueves pasado en el barrio Villa Retiro, en la zona norte de Córdoba. El fuego obligó a evacuar preventivamente a unas 130 personas y causó la pérdida total de 14 autos estacionados en el lugar.
La Fiscalía a cargo de Gerardo Reyes presume que Laurta ingresó solo a Córdoba en el vehículo de Palacios, tras abandonar al chofer en algún punto del recorrido.
Dos días después, Laurta asesinó a Luna Giardina (26) y a su madre, Mariel Zamudio (54), en Córdoba, y se llevó a su hijo con la intención de cruzar a Uruguay de manera ilegal.
Finalmente, fue detenido el domingo en un hotel de Gualeguaychú, tras un operativo conjunto entre los ministerios de Seguridad de Córdoba y Entre Ríos. Su hijo fue encontrado en buen estado de salud y recibió contención psicológica y médica.