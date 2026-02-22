Hallaron sin vida a la joven que cayó en un arroyo desbordado en Concordia
Este domingo por la mañana fue hallado el cuerpo de la joven que había sido arrastrada por la corriente de un arroyo en cercanías de Concordia, durante la tarde del sábado. El hecho ocurrió en el Arroyo Ayuí Grande, en la zona conocida como “El Retobado”, que se encontraba fuertemente desbordado de su cauce original.
La víctima fue identificada como Carolina Belén Arredondo, de 30 años, quien al momento del accidente estaba acompañada por su pareja. Tanto él como otro hombre intentaron rescatarla, pero no lograron alcanzarla debido a la fuerza del agua.
“Ayer en horas de la tarde noche tomamos conocimiento de una mujer que perdió el equilibrio en una alcantarilla y cayó en el arroyo. Inmediatamente comenzamos una búsqueda, y a la noche no pudimos seguir. Temprano, con personal de Bomberos Voluntarios, buzos tácticos, el COE y drones hemos comenzado la labor. Cerca de las 10 fue localizado el cuerpo sin vida de la mujer”, confirmó el jefe Departamental de Concordia, José María Rosatelli, en declaraciones a Canal 9 Litoral.
El funcionario policial precisó que el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente.