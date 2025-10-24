Hallaron a Lourdes Fernández en el departamento de su expareja que fue detenido
Un gran operativo policial de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, culminó con el hallazgo de Lourdes Fernández (44), reconocida integrante del grupo Bandana, en el domicilio de su exnovio Leandro García Gómez (47), luego de una búsqueda que se extendió durante más de doce horas. El despliegue se produjo después de que el hombre fuera arrestado tras una denuncia por violencia de género.
La intervención médica se activó de inmediato al encontrar a la cantante en una condición considerada de vulnerabilidad. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se encargó del traslado en ambulancia de la cantante hacia el Hospital Fernández.
La investigación sobre el paradero de Lourdes Fernández, o Lowrdez como comenzó a llamarse luego de la disolución de Bandana, experimentó una evolución significativa este jueves por la noche, cuando una comisión de la Policía de la Ciudad ingresó bajo orden judicial a un edificio de la calle Ravignani al 2100, en el barrio de Palermo, en busca de la artista. Según informaron fuentes policiales aunque al ingresar no se encontraba en el departamento su expareja, Leandro Esteban García Gómez (47), minutos después los agentes lograron detenerlo dentro del mismo inmueble.
En el lugar, además del personal policial, trabajaban representantes del Poder Judicial, efectivos de la División Científica y miembros del SAME. Un elemento llamativo de la secuencia fue que horas antes, la propia Fernández había realizado una videollamada con el área de Búsquedas de Personas, informando que se encontraba bien, pero manifestando que prefería no revelar su ubicación.
La alerta sobre la desaparición de Fernández surgió después de que su madre denunciara el 4 de octubre no tener noticias de ella, hecho especialmente preocupante dadas las denuncias previas de la cantante por violencia de género contra García Gómez.
El giro actual del caso se dio cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 autorizó el allanamiento del departamento, una acción ejecutada por la División Investigaciones Comunales 14. De esta manera, las autoridades pudieron acceder por completo al interior, hallando a Fernández en el inmueble. En ese instante, García Gómez se hallaba ausente, motivo por el cual se emitió una orden de captura en su contra, que derivó en su aprehensión cerca de las 22:00, con la sospecha de que la artista hubiera estado privada de su libertad.
La escena incluyó la movilización de una ambulancia en el garaje del edificio, con el objetivo de trasladar a la cantante bajo protocolos que resguardaran su identidad, según fuentes del caso.
Ya bajo resguardo, fuentes oficiales indicaron que Fernández fue llevada al Hospital Fernández para una evaluación médica general. No trascendieron detalles específicos acerca del tipo de atención requerida, aunque el chequeo estaría destinado a determinar su estado de salud tras los acontecimientos recientes.
En el caso del exnovio de la cantante, quedó bajo custodia policial dentro del edificio durante al menos cuarenta minutos, hasta que, cerca de las 23:15, fue trasladado en una camioneta blanca desde el garaje en dirección a la dependencia policial, donde aguarda la evolución de su situación judicial.