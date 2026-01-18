Hallaron a Fabiana Edith Muñoz, la hermana del futbolista Marcos “Huevo” Acuña que estaba desaparecida en Neuquén
Fabiana Edith Muñoz, la hermana del futbolista Marcos “Huevo” Acuña, fue hallada con vida en Neuquén este domingo. La Policía de Neuquén confirmó a través de un comunicado que la mujer de 42 años fue hallada al pie del tanque de agua, en la zona de bardas de la localidad de Zapala y cerca de las 3.25 de este domingo. Muñoz padece de esquizofrenia y permanecía extraviada desde la tarde del jueves 16.
Para su búsqueda trabajó personal de distintas dependencias, informó la Policía local. La denuncia de su desaparición había sido realizada en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de Zapala, por su madre.
Fabiana Edith Muñoz, hija de la misma madre que el futbolista de River y campeón del mundo en Qatar 2022, pero distinto padre, había desaparecido de su casa sin dejar rastros.
“Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, había revelado angustiada Sara, su madre, durante la búsqueda que había sido caratulada como “presunta desaparición de personas”.
En medio de la búsqueda, otra hermana de Acuña -Jéssica- había cuestionado en redes sociales a los profesionales de la salud que atienden a Fabiana cuando sufre brotes esquizofrénicos. “Y ahora dónde están los psiquiatras del hospital Zapala, qué pasa que no llaman ahora… Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde”, escribió sin mayores precisiones.
Según publicó el portal La Mañana de Neuquén, el enojo tiene que ver con la negativa de los psiquiatras a internarla sin la voluntad de la paciente.
“En reiteradas veces llamamos a la Policía y sin embargo para la psiquiatra que la atiende, ella estaba bien. Sabiendo y viendo las reacciones que Fabiana estaba experimentado y con la excusa de que ella no se puede internar si no es por voluntad propia, no se hizo nada…”, indicó la mujer al medio neuquino.