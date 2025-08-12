Hallan una cruz gigante de vidrio molido en el Parque de los Dinosaurios de Neuquén y genera desconcierto
Un misterioso hallazgo sorprendió en el Parque de los Dinosaurios, ubicado en el barrio Melipal de Neuquén: una cruz gigante, de más de 30 metros de largo, realizada en el piso con vidrio molido y metales. El símbolo religioso, visible claramente desde el aire, generó dudas entre las autoridades municipales, que desconocen quién la hizo o con qué propósito, aunque ya ordenaron su remoción.
“Respetamos toda manifestación religiosa, espiritual o artística, pero esta cruz representa un peligro tanto para la fauna como para los visitantes”, explicaron desde el municipio para justificar la medida. El área es una zona protegida por la gobernación provincial.
Según detalló el diario La Mañana de Neuquén, la cruz tiene un formato con cuatro puntas en “estilo flecha” y está compuesta por un contorno de piedra bocha relleno con vidrio molido.
El hallazgo ocurrió el pasado viernes, lo que obligó a la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana a montar un operativo de limpieza para despejar la zona. Hasta el momento, sigue siendo un misterio quién llevó adelante esta obra y con qué intención.
“El hecho es llamativo porque la cruz está hecha con materiales que no se encuentran en el lugar. El vidrio tuvo que ser transportado, y la colocación debió llevar varias horas”, explicó Francisco Baggio, responsable del ente municipal. Además, resaltó que el parque no tiene acceso para vehículos, por lo que todo el material fue trasladado a pie.
En diálogo con LU5, Baggio contó que para remover la cruz trabajaron siete personas durante casi seis horas. “No entendemos cómo hicieron para instalarla sin que nadie se diera cuenta. Tampoco comprendemos el simbolismo detrás”, afirmó.
Respecto a la cantidad de material, detalló que extrajeron vidrio molido equivalente a un bolsón de arena, similar al que se usa en obras de construcción, además de otros residuos que también debieron retirar.
Aunque aún no hay pistas concretas sobre los autores o el propósito, el funcionario pidió a quienes la realizaron que reflexionen, ya que se trata de “un lugar protegido”. “Por ahora solo tenemos conjeturas, pero creemos que fue un trabajo colectivo y descartamos que haya sido algo artístico, porque de ser así habría fotos o imágenes en redes sociales”, comentó.
Baggio aclaró que no están en contra de ninguna expresión, siempre que cuente con la autorización correspondiente, especialmente en espacios públicos. “En áreas protegidas como esta, este tipo de intervenciones están terminantemente prohibidas. No hay lugar para interpretaciones”, remarcó. El Parque es un sitio clave para la provincia, por su valor arqueológico, paleontológico y geológico.
Para concluir, subrayó: “El Parque es un espacio de recreación y esparcimiento, pero también tiene un uso científico. Debemos cuidarlo”.