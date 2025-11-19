Haití jugará el Mundial 2026: su último partido en la Copa FIFA fue ante Argentina en 1974
Haití jugará nuevamente un Mundial después de más de medio siglo y, en ese regreso histórico, aparece inevitablemente un recuerdo: su último encuentro en una Copa del Mundo fue justamente contra Argentina.
Aquella única vez que ambos se cruzaron fue en Alemania 1974, donde el equipo dirigido por Vladislao Cap ganó 4-1 y aseguró el pase a la segunda fase, ante las 24 mil personas que asistieron al estadio Olímpico de Múnich.
En aquel duelo, Argentina se fue al descanso con un 2-0 sólido gracias a los goles de Héctor Yazalde y René Houseman. En la segunda parte, Rubén Ayala amplió la diferencia y aunque Emmanuel Sanon descontó a los 20 minutos, otra vez Yazalde selló el resultado final.
Ese triunfo fue clave para que la Selección avanzara de ronda tras haber caído con Polonia y empatado con Italia, antes de despedirse en un grupo durísimo junto a Holanda, Brasil y Alemania Democrática.
La clasificación de Haití al Mundial 2026 llega en un contexto completamente distinto al de su época dorada en los años 70, cuando fue campeón de la Concacaf en 1973, logró su primer boleto mundialista y compitió con figuras como Sanon bajo la conducción de Antoine Tassy.
Esta vez, el regreso se selló con una victoria 2-0 frente a Nicaragua, combinada con el empate entre Honduras y Costa Rica, en una campaña marcada por el esfuerzo de un plantel que ni siquiera puede jugar como local en su propio país por razones de seguridad.
Haití le gana a Nicaragua y todos los jugadores se juntan en la mitad de la cancha a ver Costa Rica – Honduras EN UN CELULAR.
Termina y se vive un momento inolvidable, clasificándose a un Mundial luego de ¡52 AÑOS!
Qué lindo que es el fútbol. ❤️⚽️pic.twitter.com/P9IBYaNL88
— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 19, 2025
El presente haitiano también tiene particularidades únicas: su entrenador, Sébastien Migné, dirige sin haber pisado Haití, gestionando entrenamientos, tácticas y convocatorias a distancia. A la vez, gran parte del plantel pertenece a la diáspora en Francia y otros países de Europa, una combinación que permitió moldear un equipo competitivo pese a la inestabilidad institucional y las limitaciones logísticas.
Más allá del fútbol, la clasificación mundialista representa un impulso emocional para una nación golpeada por crisis profundas. Haití vuelve al escenario más grande del deporte con la resiliencia como bandera y se prepara para escribir un nuevo capítulo en 2026, 52 años después de su primera aparición.