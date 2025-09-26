Hackean la cuenta oficial de la Policía Federal Argentina en X para promocionar criptomonedas
La cuenta oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) en la red social X sufrió un ataque informático, mediante el cual se publicaron mensajes que promocionaban criptomonedas y vinculaban a un supuesto sitio de compra. La fuerza emitió un comunicado oficial denunciando el incidente.
Los posteos, redactados en inglés, invitaban a invertir en los criptoactivos $MIRA y $XPL con mensajes como: “Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”
En total, fueron tres publicaciones realizadas en la cuenta oficial. El primero de los tuits se publicó a las 10:44 de la mañana, y la situación se regularizó cerca de las 12:30, tras lo cual la PFA emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.
Comunicado de la Policía Federal Argentina
La institución explicó que su cuenta fue blanco de un ataque informático internacional, con el objetivo de manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos.
September 26, 2025
“Frente a este hecho grave se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial“, detalló la PFA.