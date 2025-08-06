Maran Suites & Towers

Habrá paro de colectivos en Paraná y alrededores

Redacción | 06/08/2025 | Destacadas, Paraná, Sindicales | No hay comentarios

Los usuarios del transporte público de pasajeros de Paraná, San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull se quedarán sin colectivos desde esta noche, debido a un paro anunciado por la seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida de fuerza, que comenzará a las 00:00 horas del jueves 7 de agosto de 2025, afectará a todos los servicios urbanos y metropolitanos de la zona.

El gremio que representa a los choferes informó que la suspensión de actividades se debe a la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de julio.

Fuente: Análisis Digital

Tags:, , , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X