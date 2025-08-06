Habrá paro de colectivos en Paraná y alrededores
Los usuarios del transporte público de pasajeros de Paraná, San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull se quedarán sin colectivos desde esta noche, debido a un paro anunciado por la seccional Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida de fuerza, que comenzará a las 00:00 horas del jueves 7 de agosto de 2025, afectará a todos los servicios urbanos y metropolitanos de la zona.
El gremio que representa a los choferes informó que la suspensión de actividades se debe a la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de julio.
