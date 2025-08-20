Habrá Feria de Emprendedores este viernes en Plaza Carbó de Paraná
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos anunció la realización de una Feria de Emprendedores el próximo viernes 22 de agosto en Plaza Carbó de Paraná, a partir de las 10. La iniciativa es impulsada por la marca Manos Entrerrianas, a través de la Dirección de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Gestión Social.
El evento contará con una variada propuesta de productos de distintos rubros: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, accesorios para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijouterie de diseño, bordados, blanquería, elementos de eco cuero, madera, alimentos agroecológicos y servicios gastronómicos.
La feria, organizada junto al Municipio de Paraná y los emprendedores locales, tiene como objetivo promover y visibilizar la producción regional, además de generar un espacio de encuentro, paseo y compras para toda la comunidad.