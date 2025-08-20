Maran Suites & Towers

Habrá Feria de Emprendedores este viernes en Plaza Carbó de Paraná

Redacción | 20/08/2025 | Entre Ríos, Paraná | No hay comentarios

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos anunció la realización de una Feria de Emprendedores el próximo viernes 22 de agosto en Plaza Carbó de Paraná, a partir de las 10. La iniciativa es impulsada por la marca Manos Entrerrianas, a través de la Dirección de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Gestión Social.

El evento contará con una variada propuesta de productos de distintos rubros: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, accesorios para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijouterie de diseño, bordados, blanquería, elementos de eco cuero, madera, alimentos agroecológicos y servicios gastronómicos.

La feria, organizada junto al Municipio de Paraná y los emprendedores locales, tiene como objetivo promover y visibilizar la producción regional, además de generar un espacio de encuentro, paseo y compras para toda la comunidad.

Tags:, , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X