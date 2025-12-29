Habilitaron el servicio gratuito de sombrillas y reposeras en el balneario Thompson
La Municipalidad de Paraná puso en funcionamiento el servicio gratuito de sombrillas y reposeras en el balneario Thompson, destinado a las personas que deseen disfrutar de la playa. La iniciativa se complementa con obras de mejora en el complejo y la incorporación de nuevo equipamiento para el cuerpo de guardavidas.
Desde este viernes se encuentran disponibles 300 reposeras y 300 sombrillas, a las que se puede acceder presentando únicamente el DNI, en el horario de 8 a 20. Así lo informó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, quien explicó que la propuesta se implementa de manera articulada con la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur).
“El acceso es sencillo: con la presentación del DNI, cada usuario puede retirar una sombrilla y dos reposeras. Pedimos a quienes utilicen este servicio que las cuiden, para que otros también puedan disfrutarlas”, señaló el funcionario.
El uso del equipamiento está previsto en un sector especialmente delimitado, organizado por personal municipal junto a los guardavidas, quienes garantizan el orden y la seguridad en toda el área habilitada.
Durante el último fin de semana se registró un marcado incremento en la concurrencia al balneario Thompson. En ese contexto, desde el Municipio solicitaron a los visitantes que utilicen los contenedores de residuos para mantener el predio limpio y ordenado, y que respeten las indicaciones de los guardavidas, quienes permanecen durante toda la jornada supervisando la seguridad de los bañistas.
Con el objetivo de fortalecer la tarea preventiva, el Municipio incorporó indumentaria con protección UV para los guardavidas, una medida que se aplica por primera vez y que mejora sus condiciones de trabajo y el servicio brindado a la comunidad. El servicio de guardavidas funciona todos los días de 8 a 20, con especial atención al cuidado de niños y niñas y al control del ingreso al río.
Asimismo, se llevaron adelante trabajos de repavimentación en la zona de las rotondas, como parte de las intervenciones destinadas a optimizar la infraestructura del balneario.