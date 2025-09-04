Habilitaron a los puestos de diarios y revistas a prestar servicios de correo y brindar tres tipos de entregas
El Gobierno habilitó a los puestos de diarios y revistas a prestar servicios de correo e incorporar tres tipos de entregas en ese contexto, según precisó en el Decreto 629/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Esta nueva función podrán llevarla a cabo “previa registración como operador postal ante el Ente Nacional de Comunicaciones”, que se encuentra bajo la órbita de la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Ministros.
Asimismo, el texto del Ejecutivo -firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello- estableció la disolución del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas.
En caso de que no se registren ante el citado ente, podrán llegar a “un acuerdo con un operador postal autorizado, que será en tal caso el sujeto responsable por la prestación del servicio ante el usuario y la autoridad de aplicación del régimen postal”, según explicaron las autoridades.
La autorización rige para realizar tres tipos de actividades: el despacho de “correspondencia general”; de “papelería, paquetería, servicio de guarda, depósito y entrega de productos adquiridos por terceros a través del comercio electrónico”; y envío de “tarjetas de crédito y débito, Documentos de Identidad y Pasaportes”.
Por otra parte, la nueva normativa derogó el Decreto 1025/00, que establecía el régimen jurídico aplicable a la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación de personas; y a través del cual se había creado el registro ahora descartado.
El anterior régimen jurídico “deviene innecesario, obsoleto y genera limitaciones que afectan a los actores que intervienen en dicha actividad”, fundamentaron. “Resulta necesario reconocer el derecho de los otros interesados para acceder a un mercado abierto e incentivar la libre competencia y la igualdad ante la ley”, agregaron.
Entre las argumentaciones, también mencionaron el Decreto 1005/24, por la desregulación de “diversos aspectos de la actividad postal”, como “marco legal” para el nuevo procedimiento. En tanto, apuntaron al fortalecimiento de “los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.
Además, precisaron que debe estar exenta de las restricciones del Estado que presentaba hasta ahora: “Esta gestión de gobierno lleva adelante diversas medidas tendientes a eliminar restricciones al comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.