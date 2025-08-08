Habilitan el tránsito en la ruta provincial N° 20 tras la construcción de una nueva alcantarilla en Gualeguaychú
Este viernes por la tarde, se habilitó el tránsito sobre la ruta provincial N° 20 en la zona donde se llevó a cabo la construcción de una nueva alcantarilla transversal de hormigón sobre el Arroyo Las Piedras, en el departamento Gualeguaychú.
Desde Vialidad Provincial informaron que ya se puede circular normalmente por la ruta 20, en el tramo donde se instaló una alcantarilla de hormigón con dos luces de 4 metros de ancho, 1,50 metros de alto y 20 metros de longitud. Esta obra se sitúa en la progresiva 12.932, a 1300 metros de la intersección con la ruta nacional N° 14.
Cabe recordar que la antigua alcantarilla fue demolida debido a sus notables deterioros ocasionados por el paso del tiempo. En este marco, y bajo la política impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, se decidió recuperar estas infraestructuras viales para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo en esta zona del departamento.
Por último, desde la inspección técnica se indicó que únicamente resta la demolición del desvío provisorio y de las colchonetas ubicadas aguas arriba y aguas abajo para finalizar los trabajos.