Habilitan el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia con infraestructura de primer nivel
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habilitó este lunes el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de la ciudad de Concordia, tras una inversión de 40.090.331 dólares. Las obras incluyeron la construcción de una nueva terminal de pasajeros, una torre de control, edificios anexos, planta de combustible, parking, plataforma, pista de 2.000 metros y calles de rodaje.
El proyecto se enmarca en el Programa de Desarrollo e Integración de la región de Salto Grande, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y ejecución a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), bajo la Secretaría General de la Gobernación.
Infraestructura y aprobaciones
Los trabajos contemplaron:
- Terminal de pasajeros y torre de control con edificio anexo
- Edificio SEI y Edificio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
- Edificio de control de acceso
- Planta de combustible
- Pista extendida de 2.000 metros, plataforma y calles de rodaje
El proyecto contó con la aprobación de los organismos reguladores de la actividad aeronáutica, como ORSNA, EANA, SMN, ANAC y PSA.
Desarrollo y conectividad regional
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó: “Este aeropuerto es mucho más que una obra de infraestructura, es la puerta de entrada de Concordia y de toda la región de Salto Grande al futuro. Habilitarlo significa integrarnos mejor, potenciar el turismo, abrir oportunidades productivas y generar desarrollo con trabajo”.
Añadió que “es el resultado de un esfuerzo conjunto, con planificación, financiamiento internacional y el compromiso del gobierno provincial de concretar transformaciones que quedan para siempre. Hoy Concordia se conecta con el país y con el mundo con un aeropuerto de primer nivel”.
Por su parte, Gustavo Cusinato, coordinador de la UEP, señaló: “Esta obra estratégica busca potenciar el desarrollo productivo y turístico de la región, mejorando la conectividad y complementándose con estudios que el programa viene desarrollando”.
Entre ellos, mencionó:
- Estudio de Factibilidad Económica, Comercial y Técnica para el desarrollo de un Polo Industrial, Logístico y Puerto de Barcazas en Concordia
- Estudios estratégicos de conectividad territorial, optimización del transporte y vinculación de atractivos turísticos de la región de Salto Grande
- Creación de circuitos turísticos binacionales y del Fondo Multisectorial Salto Grande