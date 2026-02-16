Gustavo Weiss defendió la reforma laboral y respondió a Luis Caputo: “Hemos sido enfáticos defendiendo la aprobación de la ley”
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, ratificó el respaldo del sector empresario a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y respondió a los cuestionamientos del ministro de Economía, Luis Caputo.
“El sector, particularmente el G6, ha sido enfático defendiendo no solamente la aprobación de la ley, sino en el Consejo de Mayo”, afirmó Weiss al referirse al debate parlamentario de la iniciativa.
Durante su participación en el ciclo Infobae al Regreso, el dirigente subrayó que el empresariado fue “proactivo” en el tratamiento del proyecto y que realizó sugerencias técnicas antes de su media sanción en el Senado. “Apoyamos desde siempre la ley”, sostuvo, aunque admitió que quizás no hicieron especial énfasis en la reducción de cargas patronales para los primeros empleos, uno de los puntos señalados por Caputo.
Respaldo en Diputados y ajuste fiscal
Consultado sobre las críticas del ministro, Weiss reconoció que pudo haber “omisiones” respecto de algunos aspectos específicos, pero insistió en que “muy mayoritariamente” el sector acompañó la sanción y que continuará respaldando la iniciativa cuando se trate en la Cámara de Diputados.
El titular de la Cámara de la Construcción contextualizó la postura empresaria en medio del ajuste fiscal aplicado por la administración nacional. “El Gobierno ha privilegiado el déficit cero por encima de otras erogaciones, y una de las que ha sufrido ha sido la inversión en infraestructura pública”, explicó.
El impacto en el sector fue significativo: según detalló, la actividad cayó 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024, con una pérdida aproximada de 120.000 puestos de trabajo.
Licencias médicas y ausentismo
Durante la entrevista también se abordó el debate sobre licencias médicas y ausentismo laboral en la construcción. Weiss consideró que se trata de un tema que debe analizarse con profundidad, respetando a quienes realmente padecen una enfermedad y no pueden quedar desprotegidos.
Sin embargo, advirtió sobre posibles abusos en la emisión de certificados médicos. “Hay muchos abusos en los certificados médicos. Me parece que es un tema que hay que analizar profundamente”, señaló, al tiempo que diferenció entre licencias con certificación médica y ausencias injustificadas o llegadas tarde.
Crisis estructural y expectativas
Weiss identificó como factores centrales de la crisis del sector la “ausencia casi absoluta” de inversión pública en infraestructura y la falta de créditos hipotecarios a largo plazo. “Mientras no haya créditos hipotecarios a 20 o 30 años, la industria de la construcción de viviendas va a seguir ralentizada”, advirtió.
En cuanto al alcance de la reforma laboral, sostuvo que podría contribuir a formalizar parte del mercado informal y facilitar la creación de empleo cuando la economía retome el crecimiento. “La única forma de crear empleo no es con una ley nueva, sino que la economía crezca”, afirmó.
Pese a las tensiones políticas, desde la Cámara reafirmaron su posición: “Seguiremos apoyando en Diputados, sin duda”.