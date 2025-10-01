Gustavo Valdés y un fuerte mensaje a Milei: “Las provincias somos ninguneadas por Nación”
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lanzó este martes un contundente llamado al Gobierno nacional, exigiendo mayor federalismo y participación de las provincias en las decisiones que definen el rumbo del país. Fue durante un acto de campaña del bloque Provincias Unidas en Chubut, donde compartió escenario con sus pares del centro y sur.
“Tenemos que construir una Argentina diferente y eso es con el voto de una elección, porque tenemos que mandar nosotros, las provincias argentinas, diputados a Buenos Aires para discutir nuestros intereses”, manifestó Valdés ante los presentes.
El nuevo espacio de centro federal, que busca visibilidad en las próximas elecciones legislativas, está integrado por los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), y Claudio Vidal (Santa Cruz).
El mandatario correntino, que lleva ocho años al frente de la provincia, hizo hincapié en la necesidad de que la dirigencia del interior se levante. Valdés destacó la ubicación estratégica de Corrientes y su historia de lucha, pero criticó el trato que reciben las provincias en la Capital: “Permanentemente las provincias argentinas son ninguneadas en Buenos Aires y eso tiene que terminar. En un caso porque somos provincias chicas, en otro caso porque somos provincias pobres, pero permanentemente somos ninguneadas. Eso duele”, sentenció.
Valdés destacó el trabajo conjunto de los gobernadores del Norte Grande, quienes elaboraron un plan de infraestructura de $20.000 a $30.000 millones de dólares a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que el Gobierno Nacional “no lo hace porque no lo quiere”.
Prioridades claras: educación, salud y equilibrio Fiscal
El gobernador enumeró las definiciones esenciales que unen a este bloque: “No hay posibilidades de una Argentina viable sin educación pública y gratuita. Y no estamos dispuestos a ver morir en la puerta de un hospital a un ser humano porque no tenga una obra social”, afirmó.
A ello sumó: “La solución real es la producción y el trabajo. Si nosotros no tenemos un gobierno que piense en esa producción, en ese desarrollo, es un gobierno que está a la deriva”.
Sobre el acto, resumió: “Sirvió como un llamado a la acción para que el interior del país repiense su voto y envíe representantes que no respondan a los intereses de la casta enquistada en el Gobierno nacional, sino a las necesidades de Corrientes y las demás jurisdicciones”.
Otras frases salientes
En el encuentro de Provincias Unidas desarrollado en Chubut, el mandatario correntino, Gustavo Valdés dejó otras frases sobresalientes:
-“Es momento de que la dirigencia política, llamada despectivamente ‘del interior’, se una y aporte ideas para la construcción de una Argentina mejor, más federal”.
-“El país tiene un gran potencial que solo va a desarrollarse con el trabajo de la gente de bien: por eso tenemos que animarnos a más”.
-“Hoy, el Gobierno de la Nación no piensa en el desarrollo de las economías regionales”.
-“Cada vez que vamos a Buenos Aires nos ningunean y destratan -a veces ni siquiera nos atienden- porque somos de provincias “chicas”: esto tiene que terminar, porque Argentina necesita levantarse”.
-“En Provincias Unidas creemos en la educación y en la salud públicas, gratuitas y de calidad, donde más hay que invertir”.
-“El equilibrio fiscal es importante y necesario, pero por sí mismo no resuelve los problemas: los problemas se resuelven con más producción, más industria, más trabajo”.
-“Las provincias del NEA y NOA, por ejemplo, tenemos realidades y necesidades comunes y nunca encontramos ni escucha ni comprensión del Gobierno”.