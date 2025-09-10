Gustavo Valdés: “Una Argentina sin ningún tipo de diálogo del presidente con los gobernadores no pasó nunca”.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dijo este martes que “sonó un poco raro” el presidente Javier Milei, quien después de haber perdido las elecciones en la Provincia de Buenos Aires convocó al diálogo a los gobernadores, pero al mismo tiempo aseguró que desde la Nación “seguimos por el mismo rumbo”.
“Nos encontramos en ese dilema, porque dicen, ‘bueno, vamos a convocar a los gobernadores’, pero vamos a hablar en serio”, señaló Valdés declaraciones a Radio 10 y recordó que durante el acto del 9 de Julio “nos sacamos la foto y después no pasó absolutamente nada”.
De esta manera, se sumó a las críticas que realizó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, sobre el gobierno de Milei, al decir que lo “cagaron con las obras”. En ese sentido, agregó: “No son leones, son palomas de iglesia, porque cagan a los fieles”.
“Roma no paga traidores, y me parece bien, pero la lealtad es una avenida de ida y vuelta. Es muy difícil que los gobernadores acompañen cuando no hay reciprocidad”, aseguró Sanz en declaraciones a Radio Rivadavia.
Por su parte Valdés, dijo que “tiene que haber buena gestión económica y política” y eso “en definitiva, es diálogo, es hablar”, porque “terminamos con una Argentina sin ningún tipo de diálogo con los gobernadores y eso es rarísimo, eso no pasó nunca”.