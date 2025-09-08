Gustavo Valdés: “Hace falta más humildad y sensatez para escuchar al interior del país”
Axel Kicillof es el gran ganador de la jornada electoral en Provincia de Buenos Aires, con profunda réplica en todo el país. El mandatario bonaerense desafió a la dirigencia con su idea de desdoblar la elección y los resultados le dieron la razón. Mientras, gobernadores de toda la República lo felicitan y promueven un cambio en la política de Milei. Gustavo Valdés, el titular correntino fue uno de ellos.
“Los resultados de las elecciones provinciales expresan un mensaje claro para el Gobierno nacional: sin gestión, no hay futuro”, destacó Valdés.
“Hace falta más humildad y sensatez para escuchar al interior del país, que produce y trabaja todos los días para sacarlo adelante”, reflexionó el gobernador correntino.
“Es hora de dejar atrás las peleas y construir una verdadera agenda federal que impulse el desarrollo, la producción, la generación de empleo y mejores oportunidades para todos los argentinos”, concluyó Gustavo Valdés.