Maran Suites & Towers

Gustavo Sáenz: “No más discursos de odio”

Redacción | 07/09/2025 | Política | No hay comentarios

El Peronismo obtuvo una victoria contundente e irreversible en las Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires y los gobernadores del Interior coinciden en que las urnas les dieron al presidente un rotundo mensaje: La Libertad Avanza debe revertir el rumbo. Gustavo Sáenz, mandatario salteño, fue uno de los titulares provinciales más enfáticos en resaltarlo.

“En las distintas elecciones provinciales, el mensaje de las urnas es un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad”, dijo Sáenz.

“No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte”, sentenció el jefe de Estado salteño.

Tags:, ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X