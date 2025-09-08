Gustavo Sáenz: “No más discursos de odio”
El Peronismo obtuvo una victoria contundente e irreversible en las Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires y los gobernadores del Interior coinciden en que las urnas les dieron al presidente un rotundo mensaje: La Libertad Avanza debe revertir el rumbo. Gustavo Sáenz, mandatario salteño, fue uno de los titulares provinciales más enfáticos en resaltarlo.
“En las distintas elecciones provinciales, el mensaje de las urnas es un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad”, dijo Sáenz.
“No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte”, sentenció el jefe de Estado salteño.