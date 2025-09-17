Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, compartió un video en redes sociales pidiendo a los diputados que rechacen los vetos de Milei
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, compartió un video este miércoles en redes sociales donde le pidió a los diputados nacionales del norte del país que acompañen las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría, que se tratan desde este mediodía en la Cámara Baja para rechazar los vetos presidenciales.
“Humildemente, les pido a los diputados nacionales del NOA y el NEA, independientemente de las banderas políticas, que defiendan las oportunidades de esos jóvenes en cada una de las universidades, que defiendan la salud de los miles de niños que fueron curados y hoy tienen vida gracias al Garrahan”, expresó Sáenz en un video que difundió a través de su perfil en la red social X (exTwitter).
En ese sentido, el gobernador señaló que “es importante el financiamiento para nuestras universidades” y marcó: “Ahí no está el desequilibrio fiscal, les aseguro, búsquenlo en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”.
También pidió auditar “para eficientizar los recursos”. “Me parece bien financiar y auditar. Pueden y deben ir de la mano”, añadió.
Defendamos el presente y el futuro de nuestros jóvenes.
Defendamos la salud y la vida de miles de niños y familias que encontraron en el Garrahan esperanza y cuidado. pic.twitter.com/1bfCUrNso7
— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 17, 2025
Las declaraciones se dan luego de que Sáenz mantuviera un encuentro el fin de semana con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, aunque parece que la reunión no alcanzó para lograr un blindaje a los vetos.
Al inicio de su video, Saénz indicó que “hoy en el Congreso de la Nación se tratan dos temas muy sensibles, sobre todo para aquellos que vivimos en el NOA y el NEA, el norte profundo de la Patria, que siempre fue olvidado por las políticas centralistas de todos los gobiernos desde que nació la Patria”.
En ese sentido, recordó las palabras que “el viejo me decía hace muchos años” porque “la historia no ha cambiado y la realidad tampoco”: “Hoy el mejor médico es Aerolíneas Argentinas, y no porque no tengamos en el NOA y el NEA recursos humanos capacitados y los mejores médicos. Si no porque muchas veces nos falta la tecnología y las técnicas nuevas que tienen en Buenos Aires”, lamentó.
“Es una dura realidad, pero una gran verdad”, sostuvo e insistió: “Les pido que defiendan la oportunidad de miles de jóvenes que quieren cumplir un sueño en la universidad y tener un futuro. Y defendamos a los niños que el Garrahan les dio vida y hoy dioa pueden acompañarlo”, completó.