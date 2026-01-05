Gustavo Petro no se intimida ante Donald Trump: “Por la Patria tomaré de nuevo las armas”
En un extenso posteo en redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le contestó a Donald Trump acerca de una “misión” contra su país tras calificar de enfermo al “mandatario” colombiano y por la venta de cocaína a su país: “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma (sic) más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.
“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, agregó Petro en relación a la acusación de narco que le hiciera Trump este domingo por la noche.
En relación a una intervención militar en el territorio colombiano, Petro escribió: “Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”.
“No hablo por hablar, confío en el pueblo y en la historia de Colombia que el señor Rubio no ha leído. Confío en el soldado que sabe que es hijo de Bolívar y su bandera tricolor”, enfatizó.
“Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo. Colombia libre por siempre”, resaltó Petro.
Respuesta de la Cancillería de Colombia
A raíz de las declaraciones de Donald Trump sobre una “misión” a Colombia, la Cancillería de ese país emitió un comunicado donde rechazó las amenazas y las descalificaciones a Gustavo Petro a quien calificó como “un hombre enfermo” que dirige a un país al cual también calificó de “enfermo” por la producción y venta de drogas.
“Ante las afirmaciones hechas por el presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, este domingo 4 de enero de 2026, la Cancillería de la República de Colombia expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia”, expresó la Cancillería.
Luego, mencionó que Petro fue legítimamente elegido por “voluntad soberana” de los colombianos y que ejerce la presidencia conforme al orden constitucional vigente en Colombia. “Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional”, añadió la Cancillería. “La soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto debido al jefe de Estado son principios irrenunciables y considera inaceptables las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados”, sentenció.
“Qué terrible medalla la de Trump”
“EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar. Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos”, apuntó Petro desde su cuenta de X.
El colombiano habló además de una herida que “queda abierta por mucho tiempo” aunque sostuvo: “Nuestra venganza no debe existir”.
“Con la vendetta no se hacen revoluciones y por eso los revolucionarios de verdad no piensan en vendettas, la venganza mata el corazón, los bandidos se matan entre sí por vendettas”, apuntó.
El mandatario colombiano nuevamente llamó a una unidad entre los países de la región y sostuvo: “América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava, y no como el centro vital del mundo”.
“Nosotros no miramos al norte solamente sino en todas las direcciones”. A continuación, apuntó que “no sirvió la alianza con China y Rusia” y se dirigió directamente a su par brasileño. “Lula, nuestra alianza antes que nada debe ser la misma América Latina hoy bombardeada”, añadió.
Finalmente, apuntó contra la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y descartó su utilidad debido a “su norma de consenso absoluto”. “No falta el o la presidente que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros, añoran arrodillarse ante el rey”, disparó.