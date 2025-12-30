Gustavo Petro decretó un aumento histórico del salario mínimo en Colombia: sube 23,7% y alcanza los 2 millones de pesos
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes un incremento histórico del 23,7 % en el salario mínimo vital para el año 2026, que pasará a ubicarse en 2 millones de pesos mensuales, incluyendo el auxilio de transporte, lo que equivale a unos 530 dólares.
El anuncio fue realizado en una alocución televisada, acompañado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y su hija menor, Antonella Petro. Allí, el mandatario explicó que la decisión se adoptó en función de estándares internacionales y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de millones de familias colombianas.
“El salario mínimo vital debe ser un salario vital familiar, que permita vivir con dignidad y no solo sobrevivir”, afirmó Petro, al tiempo que subrayó que el aumento fue establecido por decreto, luego de que fracasaran las negociaciones entre las centrales obreras, que reclamaban un 16 %, y el sector empresarial, que proponía un 7,21 %.
A través de su cuenta oficial en X, el jefe de Estado sostuvo además que durante su gestión quedó demostrado, con datos estadísticos, que los incrementos del salario mínimo no destruyen empleo ni generan inflación.
“Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica: cuando sube el salario mínimo, baja el desempleo”, aseguró el presidente.
El anuncio generó reacciones divididas. Mientras sectores empresariales advirtieron sobre un posible impacto negativo en el empleo, organizaciones sindicales y trabajadores celebraron el que consideraron el aumento más alto del salario mínimo en la historia del país.
“La clase trabajadora y los sectores populares estamos de fiesta hoy, con el anuncio que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro de un incremento del salario mínimo del 23 %. Es una reivindicación histórica de los trabajadores”, expresó Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).